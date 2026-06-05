Çınar Çevre Festivali kapsamında Bıçkıdere Göleti'nde düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde minikler ve vatandaşlar el ele vererek doğa için örnek bir farkındalık çalışmasına imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Çınar Çevre Festivali kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik etkinliklerine devam ediyor. Festival programı kapsamında bugün Bıçkıdere Göleti'nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Çınar Çocuk Evleri'nin minik öğrencileri, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gölet çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında çevreye atılan atıklar titizlikle toplanırken, geri dönüştürülebilir atıklar ile diğer çöpler ayrı ayrı sınıflandırıldı.

MİNİKLER ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDI

Etkinlik boyunca çocuklara çevrenin korunması, geri dönüşümün önemi ve sıfır atık uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Hem eğlenen hem de çevre için sorumluluk alan minikler, doğayı temiz tutmanın önemini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.