İstanbul'da Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Küçükyalı Mahalle Evi sakinlerinden oluşan 25 kişilik dev kadro, Antik Yunan komedyasının ölümsüz eseri Aristophanes'in 'Kuşlar' oyununu sahneledi. Gösterim, mahalle evleri projesinden doğan bir ekibin sahneye koyduğu oyun olma özelliğiyle öne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe sakinlerini sanatla buluşturmayı ve mahalle kültürünü üretimle canlandırmayı hedefleyen Maltepe Belediyesi Mahalle Evleri, çok önemli bir başarıya ev sahipliği yaptı. Küçükyalı Mahalle Evi bünyesinde kurulan tiyatro topluluğu, sahnelediği 'Kuşlar' oyunuyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Bu oyunu özel kılan en önemli unsur, ekibin tamamen yerel kursiyerlerden oluşması ve sıfırdan yetişmesi. Mahalle tiyatroları modelinde kursiyerler doğrudan bir oyunu ezberlemek yerine; önce sahne duruşu, nefes, diksiyon ve karakter analizi gibi kapsamlı bir temel eğitim sürecinden geçiyorlar. Bu altyapı çalışmalarının ardından başlayan yoğun prova döneminin meyvesi ise dün akşam usta oyunculara taş çıkartan bir performansla toplandı.

Topluluğun hem eğitmenliğini hem de genel yönetmenliğini, Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Erdelikara üstlendi. 25 kişilik mahalle ekibi, amatör tiyatro ruhuyla sahnelediği oyunla izleyenlerden büyük beğeni aldı.

İnce Memed Salonu'nu dolduran Maltepeliler, komşularının sahnedeki devleşen performansını oyun sonunda dakikalarca ayakta alkışladı.