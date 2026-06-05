İstanbul'da Maltepe Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralamak amacıyla 'Maltepe Sürdürülebilir Yaşam Şenliği' düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Maltepe Çocuk Tarım Parkı'nda gerçekleştirilen şenlik, renkli görüntülere ve çocukların büyük coşkusuna sahne oldu. Kreş ve anaokullarından gelen minik öğrenciler, çevreye duyarlı birer birey olma yolunda ilk adımlarını eğlenceli etkinliklerle attı.

Şenliğin açılış konuşmasını Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Burcu Akdağ Uğur yaptı. Çocukların çevreye ve bilime olan meraklarını uyandırmak amacıyla hazırlanan 'Eğlenceli Bilim' dersleriyle, miniklere sürdürülebilir bir dünya kurmanın önemi anlatıldı. Etkinlik boyunca TEMA Vakfı'nın 'Türkiye Çöp Olmasın' yazılı yeleklerini giyen ve Maltepe Belediyesi şapkalarını takan çocuklar, çevre koruma bilincini yaşayarak öğrendi. Şenliğin en sevilen konuklarından biri de ÇEVKO maskotu oldu. Çocuklar maskotla keyifli anlar geçirirken, çevre koruma ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü hakkında önemli bilgiler edindi.

ATÖLYELERLE HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER

Çocuk Tarım Parkı'nda kurulan atık bilgilendirme stantlarında minikler; elektronik atıklar, evsel atıklar ve atık yağların doğaya zararları ile geri dönüşüm süreçleri hakkında detaylı bilgiler aldı. 'Elektronik Atık İnceleme ve Sökme Atölyesi'nde eski klavyeleri ve elektronik cihazları sökerek içyapılarını inceleyen çocuklar, teknolojinin geri dönüşüm boyutunu keşfetti. Şenlik kapsamında çocukların hem el becerilerini hem de doğa sevgilerini geliştiren pek çok atölye çalışması da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen fide dikimi etkinliğinde minik öğrenciler toprakla buluşarak kendi fidelerini dikti ve doğaya can verdi. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile balık boyama çalışması yapan çocuklar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kendi Takvimini Yap Atölyesi'nde ise yaratıcılıklarını sergiledi. Maltepe'de 'Yaşam Var' vizyonuyla gerçekleştirilen şenlik, çocukların çevreye duyarlı oyunlar ve boyama etkinlikleriyle dolu unutulmaz bir gün geçirmesini sağladı.