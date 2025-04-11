Türkiye’de de sevilerek oynanmaya başlayan, dünyada hızla yayılan Pickleball, İzmir’e ilkleri getiren amatör spor kulübü Bostanlıspor’da oynanmaya başlıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in öncü amatör spor kulübü Bostanlıspor, dünyada hızla popülerleşen Pickleball’u Karşıyaka ve Dikili’ye taşıyor.

Badminton, tenis ve masa tenisini birleştiren bu eğlenceli spor, Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği onaylı antrenörler eşliğinde oynanacak.

Bostanlı Spor Kulübü yöneticisi İlkay Özçelik, Pickleball'ın basit kuralları ve her yaşa uygun yapısıyla öne çıktığına dikkati çekerek, hafif raketler ve delikli toplarla oynanan oyunun strateji ve hız gerektirdiğini söyledi.

"Kasları güçlendiriyor, koordinasyonu artırıyor, kalp ve eklem sağlığını destekliyor” diyen Özçelik, kursların hafta sonları Karşıyaka’daki Gode Cengiz Spor Tesisleri’nde, hafta içi ise Dikili Çandarlı’da düzenleneceğini belirterek, Karşıyaka ve Dikili’yi bu sporun öncüsü olmaya davet etti.