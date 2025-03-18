İzmir Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle ilçenin doğal zenginliklerini ortaya çıkarmak ve koruma altına almak amacıyla başlatılan Bornova Biyoçeşitlilik Envanteri Projesi kapsamında ilk saha çalışması gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi akademisyenleri, Homeros Vadisi’nden Kayadibi ve Çamiçi’ye kadar geniş bir alanda araştırmalar yaparak bölgedeki bitki ve hayvan türlerini tespit etti. Proje kapsamında belirlenen noktalara fotokapanlar yerleştirilerek doğal yaşamın daha ayrıntılı takip edilmesi sağlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Doğamızı korumak geleceğe borcumuz” dedi.

İlk saha çalışmasına katılan akademisyenler, ilçenin sadece bir yerleşim yeri olarak değil, aynı zamanda zengin bir ekosistem barındıran doğal bir yaşam alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“BORNOVA SADECE BETON VE BİNALARDAN İBARET DEĞİL”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek, projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bornova, birçok farklı yükseltiye ve habitat çeşitliliğine sahip. Ancak burada yaşayan vatandaşlar, genellikle ilçeyi yalnızca bir yaşam alanı olarak görüyor. Oysa Bornova; bitkiler, sürüngenler, memeliler ve kuş türleri açısından büyük bir zenginliğe sahip. Amacımız, buradaki türleri envantere alarak Bornovalıların yaşadıkları çevreyi daha iyi tanımalarını sağlamak. Bu proje sayesinde Bornovalılar, kendi ilçelerinde hangi canlılarla bir arada yaşadıklarını keşfedecek ve bu türlerin korunmasına katkı sağlayacak."

“İZMİR’İN EN ÖNEMLİ DAĞ GÖLLERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ”

Çalışmalar kapsamında Homeros Vadisi’nde bulunan İkiz Göl bölgesine de özel bir önem verildi. Burada yürütülen incelemeler hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Olmuş, İkiz Göl’ün İzmir’in en önemli dağ göllerinden biri olduğunu belirtti.

Olmuş, "Bornova’daki bu göl sistemi, İzmir’deki diğer dağ göllerine kıyasla çok daha dayanıklı bir yapıya sahip. Karaburun’daki göl yaz aylarında büyük ölçüde kururken, İkiz Göl çevresindeki habitat çeşitliliği sayesinde yıl boyunca farklı türleri barındırıyor. Bu nedenle Bornova, yalnızca bir şehir merkezi değil, aynı zamanda korunması gereken çok önemli bir doğal ekosistem alanıdır." diye konuştu.

BİYOÇEŞİTLİLİK TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, yürütülen saha çalışmalarının sadece bilimsel veriler toplamakla kalmayıp, Bornova’da doğa turizmini geliştirmeye de katkı sağlayacağını vurguladı. "Bornova’da her mevsim doğal yayılış gösteren bitkileri belirleyerek, hem bilim dünyasına hem de yerel halka önemli bilgiler sunacağız. Tüketilen ve tüketilmeyen bitkiler de dahil olmak üzere bölgedeki bitki genetik kaynaklarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çalışma, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına da büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: “DOĞAMIZI KORUMAK GELECEĞE BORCUMUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin sadece bir beton yığını olarak görülmemesi gerektiğini, doğayla uyum içinde sürdürülebilir bir kent vizyonu hedeflediklerini belirterek "Bornova, sanayi ve şehirleşmenin yoğun olduğu bir bölge olmasına rağmen, doğanın bize sunduğu büyük bir hazineyi barındırıyor. Biz de Bornova Belediyesi olarak, bu zenginliği korumak, gelecek kuşaklara aktarmak için bilim insanlarıyla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu proje sayesinde Bornova’nın hangi doğal güzelliklere sahip olduğunu daha iyi anlayacağız ve koruma planlarımızı bu veriler ışığında oluşturacağız. Doğamızı korumak, geleceğe olan borcumuzdur. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.