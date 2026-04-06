İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, altyapıdan sosyal yardımlara, kültürden dijital dönüşüme kadar birçok projeyi kapsayan 2025 faaliyet raporunu Meclis'te tanıttı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda kapsamlı bir sunum yapan Ömer Eşki, altyapı, sosyal yardımlar, kültür ve eğitim projeleri ile ilçeyi geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Başkan Eşki, Bornova'nın dört bir yanında yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarına dikkat çekerek, BAL Yolu, Mustafa Kemal Caddesi, Pınarbaşı Meydan düzenlemesi, Pınar Caddesi ve 159 Sokak gibi noktalarda önemli yatırımlar yapıldığını aktardı. Işıklandırma ve peyzaj düzenlemeleriyle kentin çehresinin değiştiğini belirtti.

Belediye iştiraki İZBAŞ ile kentteki sorunlu yolların bakım ve onarımında önemli rol üstlenildiğini ifade eden Eşki, ayrıca Abide-i Hürriyet Meydanı, Kıbrıs Parkı ve N'apan Kafe projelerinin tamamlandığını, Güney Temiz Parkı'nın hizmete açıldığını ve Sarnıç'taki Mescid-i Aksa Camisi'nin ay sonunda açılacağını duyurdu.

Bornova'nın çevre ve temizlik çalışmalarına da değinen Başkan Eşki, bin adet yeni konteyner alındığını ve atık toplama süreçlerinin başarıyla yürütüldüğünü söyledi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini belirtti ve kent bostanları ile yerel tohum projelerini tanıttı. Sosyal belediyecilik alanında 123 bin 500 kişinin hizmetlerden yararlandığını aktaran Eşki, Kent Market ve Kent Lokantaları ile evde bakım ve sıcak yemek hizmetlerinin sürdüğünü bildirdi. Eğitim ve kültür alanında ise BELGEM gençlik merkezleri, oyuncak kütüphanesi, spor ve hobi kursları, kitap günleri ve halk oyunları festivalleri gibi etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Eşki, Avrupa'nın ilk 'Dijital İkiz' projesinin hayata geçirildiğini ve afet hazırlık kapasitesinin güçlendirildiğini açıkladı. Ayrıca Mahalle Afet Gönüllüleri (MAK) yapılanmasının kurulacağını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Meclis toplantısında zabıta denetimleri, ruhsatlandırma faaliyetleri, Kent Konseyi çalışmaları, Muhtarlar Akademisi ve STK iş birlikleri ile uluslararası projeler de raporda yer aldı. Başkan Eşki, konuşmasını 'Türkiye'de en çok asfaltın atıldığı yer Bornova, en çok sosyal yardımın yapıldığı yer Bornova, en ucuz etin satıldığı yer Bornova, Avrupa'nın ilk dijital ikizini hayata geçiren Bornova' sözleriyle tamamladı.

