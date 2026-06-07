Sinema salonları, bu hafta sonu birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getirdi. Aksiyondan animasyona, korkudan dramaya kadar farklı türlerdeki yerli ve yabancı yapımlar sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Vizyonun yeni yapımlarından Korkunç Bir Film (Scary Movie), Cesur Kedi Moxy (Miss Moxy), Define: Cinler Uyandı, Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3) ve Emma Sevimli Köpek filmlerinin yanı sıra vizyonun yeniden vizyona girecek Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak (The Hunger Games: Catching Fire) ile İkimizin Yerine filmlerini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

İşte beyaz perdede izleyebileceğiniz haftanın filmleri:

Korku-komedinin ikonik serisini yeniden yorumlayan Korkunç Bir Film (Scary Movie), popüler korku filmlerini ti'ye alan diliyle geri dönüyor. Maskeli katillerden paranormal olaylara kadar türün bilinen klişelerini absürt bir mizahla harmanlayan film, hem korku sinemasına aşina izleyicilere hem de eğlenceli bir seyir arayanlara hitap eden temposu yüksek bir parodi sunuyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Cesur Kedi Moxy (Miss Moxy), cesaretiyle öne çıkan sevimli bir kedinin kendi sınırlarını aşma yolculuğunu anlatıyor. Yaşadığı dünyayı keşfetmek ve sevdiklerini korumak için beklenmedik bir maceraya atılan Moxy, özgüven, dayanışma ve kendine inanmanın önemini eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Yerel korku sinemasının yeni halkalarından Define: Cinler Uyandı, geçmişte yapılan karanlık bir anlaşmanın günümüzde yarattığı dehşeti merkezine alıyor. Bir define arayışıyla başlayan süreç, doğaüstü varlıkların uyanmasıyla kontrolden çıkarken, karakterler hem inançlarıyla hem de korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Christian Petzold'un üstlendiği Aynalar No. 3 (Miroirs No. 3), psikolojik gerilimle dramı bir araya getiriyor. Travmatik bir kazanın ardından hayatı altüst olan genç bir kadının, sığındığı evde geçmişle ve bastırılmış duygularla yüzleşmesini konu alan film, gerçeklik algısını sürekli sorgulatan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Francis Lawrence yönetmenliğinde, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün başrollerini paylaştığı Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak (The Hunger Games: Catching Fire), Katniss Everdeen'in kazandığı zaferin ardından Capitol için bir tehdide dönüşmesini merkezine alıyor. Zafer Turu sırasında artan huzursuzluk, Başkan Snow'un yeni ve acımasız bir planı devreye sokmasına neden olurken, Katniss ve Peeta kendilerini bu kez çok daha ölümcül bir Arenada bulur.

Umur Turagay yönetmenliğinde, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'i buluşturan İkimizin Yerine, taşra hayatının sınırları içinde sıkışıp kalan genç bir kadının, kasabaya yeni gelen gizemli bir edebiyat öğretmeniyle yaşadığı yasak aşkı konu alıyor. Ailesinin dayattığı hayata boyun eğmek ile kalbinin sesini dinlemek arasında kalan Çiçek'in hikâyesi, yalnızca iki insanın değil, çevrelerindeki herkesin kaderini geri dönülmez biçimde etkiliyor.