Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Çamlı Çocuk Köyü'nde kapsamlı bir etkinlik düzenledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Çamlı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirdiği etkinlikte çevrenin korunması, geri dönüşüm alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çocuklarda çevre farkındalığının artırılması hedeflendi.

ÇEVRE TEMALI YARIŞMALAR VE GÖSTERİMLER İLGİ GÖRDÜ

'Doğamızı Koruyalım, Geleceğimize Sahip Çıkalım' sloganıyla düzenlenen program, açılış konuşmalarıyla başladı. 'Akıllı Damlalar Bilgi Yarışması' ve çevre temalı video gösterimleri katılımcılarla buluştu.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler, VR gözlüklerle çevre temalı içerikleri deneyimleme fırsatı yakaladı. Ayrıca atıkların geri dönüşüm sürecini anlatan sergiler, çevre konusunda farkındalık oluşturdu.

ÇOCUKLAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ UYGULAYARAK ÖĞRENDİ

Program kapsamında düzenlenen geri dönüşüm atölyelerinde çocuklar, atık malzemeleri yeniden değerlendirmenin yollarını uygulamalı olarak öğrendi. Tohum topu hazırlama ve çiçek dikimi etkinlikleri ise minik katılımcılara doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sundu.

EĞLENCELİ ETKİNLİKLERLE GÜN TAMAMLANDI

Gün boyunca çeşitli oyunlar ve etkinliklerle renklenen organizasyonda katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Dünya Çevre Günü etkinliği, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerin çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Muğla'nın doğal zenginliklerini korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Başkan Aras, 'Kıyıları, ormanları, bereketli toprakları ve eşsiz doğal güzellikleriyle Muğla, bizlere geçmiş kuşaklardan emanet kalan çok değerli bir mirastır. Bu mirası korumak ve çocuklarımıza aynı güzellikte bırakmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Sosyal belediyecilik anlayışımızla sadece hizmet üretmiyor, aynı zamanda çevreye duyarlı, doğayla uyumlu bir yaşam kültürünü de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.