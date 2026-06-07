Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ve Ulus'ta ücretsiz limonata ve soğuk su ikramıyla vatandaşlara serinletici mola sunuyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yoğun ilgi gören ücretsiz limonata ve soğuk su ikramını bu yaz da sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kızılay ve Ulus'ta kurulan 'Serinleme Noktaları', sıcak havalarda Başkentlilere nefes aldırıyor. Yaz boyunca devam edecek uygulama kapsamında vatandaşlara ücretsiz limonata ve soğuk su ikram ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte geçen yıl başlattığı ücretsiz limonata ve soğuk su ikramını yeniden hayata geçirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kızılay ve Ulus'ta oluşturulan 'Serinleme Noktaları', vatandaşlara sıcak havalarda kısa bir mola ve serinleme imkânı sunuyor.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kurulan noktalarda vatandaşlara ücretsiz limonata ve soğuk su dağıtılıyor. Özellikle sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı yaz günlerinde uygulama vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Nazlıcan Kurusakız, yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisini azaltmak amacıyla bu yıl da 'Serinleme Noktaları' uygulamasını sürdürdüklerini belirterek, tüm Başkentlileri bu alanlardan faydalanmaya davet etti.

Kurusakız, 'Yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisini göz önünde bulundurarak bu yıl da kentimizin farklı bölgelerinde oluşturduğumuz, 'Serinleme Noktaları' ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu alanları, sıcak yaz gününde hemşehrilerimizin kısa süreli de olsa dinlenebileceği, nefes alabileceği ve serinleyebileceği birer buluşma noktası olarak görüyoruz.

Gün içerisinde kent merkezinde bulunan vatandaşlarımız için sunduğumuz bu ikramların, serinletici bir mola olması ötesinde; hemşehrilerimizin kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağlayan, dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendiren anlamlı bir buluşma alanına dönüştüğünü memnuniyetle gözlemliyoruz. Sıcaktan bunalan ve günlük hayatın temposuna kısa bir mola vermek isteyen tüm hemşehrilerimizi 'Serinleme Noktalarına' bekliyoruz' diye konuştu.