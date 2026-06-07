Antalya Büyükşehir Belediyesi yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gündoğmuş Karabul yayla yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, karla kaplı yolları açarak yaylalara güvenli ulaşımı sağlıyor. Haziran ayında yer yer 10 metreyi bulan kar kalınlığı görenleri şaşkına çeviriyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yayla sezonun açılmasıyla birlikte yayla yollarında güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte kış aylarında karla kaplı yüksek rakımlı yayla yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler kar küreme çalışmaları devam ediyor.

2600 RAKIMLI YAYLA YOLUNDA 10 METRELİK KAR

Gündoğmuş ilçesinin 2600 rakımlı Karabul Susambeli yayla yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, alternatif yollarla birlikte yolun 60 kilometrelik bölümünü ulaşıma açtı. Haziran ayında 10 metreyi bulan kar kalınlığı ile zorlu bir mücadele veren ekipler yolun kapalı olan 10 kilometrelik bölümünü ise bir haftalık çalışmanın ardından ulaşıma açmayı planlıyor.

Bölgede bulunan Eğrigöl gibi kartpostallık birçok doğa harikası alana ulaşımı da sağlayan yolların açılmasından vatandaşlar memnun.

ÇALIŞMA OLMASA İKİ AY DAHA KAPALI KALIR

Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaklaşık bir aydır sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren Karabul Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Öztürk 'Bu yolların açılması başta bölgede yaylacılık, arıcılık ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız için oldukça önemli. Ekipler çevre yollarla birlikte 60 kilometrelik yolu sağ olsunlar ulaşıma açtılar. Yaklaşık 10 metrelik kar birikintilerinin olduğu yerler var. Bu bölümler açılmasa iki ay daha bu yollar kapalı kalabilir, vatandaşlarımız mağdur olabilirdi. Antalya sahillerinde Haziran ayında 30 dereceyi aşan sıcakların olmasına rağmen burada bu mücadeleye şahitlik ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyemize sürdürdükleri çalışmalar için mahallelim adına çok teşekkür ederim 'dedi.

BÜYÜKŞEHİR YAZ KIŞ YANIMIZDA

Karabul yaylasında hayvancılık yapan Mehmet Çetiner isimli vatandaş ise 'Bölgede uzun yıllardır hayvancılık yapıyorum. Bu aylarda hayvanlarımla birlikte yaylaya ulaşmak için bu yolları kullanıyorum. Yaz aylarını burada geçirdiğimiz için bizim için bu yolların açılması bizim için çok önemli, bizim için büyük bir kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz, çalışanları yaz kış demeden her şartta yolumuzu ulaşıma açıyorlar.' diye konuştu.