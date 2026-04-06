Edirne Gazeteciler Derneği'nin 14 Mart'taki genel kurulundan adayların eşit oy alması nedeniyle tekrar edilen seçimli kongresini beyaz liste ile seçime giren Gökhan Tuzladan kazandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Seçime mavi liste ile giren mevcut başkan Derya Sarılarlı ile beyaz listeyle yarışan Gökhan Tuzladan, tekrar edilen genel kurulda birbirlerine oy vererek, dayanışma örneği gösterdiler.

İlk gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Derya Sarılarlı ile başkan adayı Gökhan Tuzladan'ın 24'er oy alması üzerine seçim sonuçlanamamış ve divan kurulu tarafından seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti. Gerçekleştirilen ikinci genel kurulda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Mevcut Başkan Derya Sarılarlı ile aday Gökhan Tuzladan, basın camiasında birlik ve beraberlik mesajı vermek adına birbirlerine oy verdi. Her iki adayın da 'basın kardeşliği' vurgusuyla sergilediği bu davranış, salonda bulunan gazeteciler tarafından takdirle karşılandı.

GÖKHAN TUZLADAN'IN LİSTESİ KAZANDI

Edirne Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Yetişenler Derneği'nde yapılan genel kurulu Gökhan Tuzladan'ın başkanlığındaki beyaz liste kazandı. Tuzladan'ın listesi 31 oy alırken, mavi liste ile seçime giren Derya Sarıarlı 25 oy aldı.

Gökhan Tuzladan'ın listesindeki yeni yönetime; Mehmet Şenol, Necmi Engin, Tamer Yavuz, Ergin Yıldız, Yeşim Dramalı ve İlker Ayvacı seçilirken, Selim Kaya, Özgür Orhan ve Volkan Şenveli denetim kurulunda görev aldı.

Yeni dönemde Onur Kurulu; Hasan Tahsin Eryonar, Cavit Deniz ve Hüseyin Topçu; Federasyon Delgeleri ise Gökhan Tuzladan, Mehmet Şenol, Necmi Engin ve Tamer Tavuz'da oluştu.