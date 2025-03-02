İzmir Bornova Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve su yönetimi konularında Avrupa’daki iyi uygulamaları incelemek amacıyla STORMLOG Projesi kapsamında İspanya’nın Valladolid kentinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki liderliğindeki heyet, elektrikli ulaşım, biyogaz üretimi, akıllı şehir teknolojileri ve döngüsel ekonomi konularında teknik incelemelerde bulundu. Bornova’nın yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak projeler yerinde görüldü. Başkan Eşki, ziyaretin Bornova’nın iklim dostu kentleşme vizyonuna önemli katkılar sunduğunu belirterek, uluslararası iş birliklerinin süreceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities delegasyonu, Valladolid Belediyesi ve çevre teknolojileri merkezleriyle yapılan görüşmelerde, yenilikçi enerji çözümlerini ve döngüsel ekonomi uygulamalarını değerlendirdi.

AVRUPA’NIN “YEŞİL DÖNÜŞÜM” DENEYİMİ BORNOVA’YA TAŞINIYOR

Bornova Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu ve ortakları arasında, Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı’nın (Energy Cities) yer aldığı CCAGP/090 sözleşme numaralı Yerel Yönetim Hizmetlerinde Sürdürülebilir Ulaşım ve Su Yönetimi (STORMLOG) Projesi, kentlerde çevreci ve yenilikçi çözümleri teşvik etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Bornova heyeti, Valladolid Belediyesi ve yerel enerji ajansı IDEVA yetkilileriyle bir araya gelerek elektrikli ulaşım, bölgesel ısıtma sistemleri ve iklim dostu çözümler üzerine görüşmeler yaptı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Aquavall Atık Su ve Biyogaz Tesisi, CARTIF Teknoloji Merkezi ve CIDAUT Teknoloji Merkezi gibi Avrupa’nın öncü sürdürülebilirlik merkezleri incelendi. Bu teknik ziyaretlerde atık suyun yeniden kullanımı, biyogaz üretimi, akıllı şehir teknolojileri ve sürdürülebilir hareketlilik konularında kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN EŞKİ: “GELECEK NESİLLER İÇİN SORUMLULUK ALIYORUZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışma ziyaretinin Bornova’nın yeşil dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin rolünün çok büyük olduğunu söyleyen Eşki, “Bu nedenle Bornova’nın sürdürülebilir ulaşım ve su yönetimi stratejilerini Avrupa’daki en iyi uygulamalar ışığında şekillendiriyoruz. Valladolid’de gerçekleştirdiğimiz temaslarla, çevreci ulaşım ve enerji çözümlerini kentimize adapte etme konusunda önemli kazanımlar elde ettik. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bornova bırakmak için sorumluluk alıyoruz” diye konuştu.

BORNOVA İÇİN YENİ İŞ BİRLİKLERİ YOLDA

Ziyaretin en kritik aşamalarından biri de Valladolid Belediye Çevre Meclis Üyesi Alejandro García Pellitero ile yapılan görüşmeydi. Bu toplantıda iki belediye arasında sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve iklim dostu projeler üzerine olası iş birlikleri masaya yatırıldı.

Bornova Belediyesi, STORMLOG Projesi kapsamında yeşil şehircilik, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir ulaşım alanlarında Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmeye ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edecek.