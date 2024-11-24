Bornova Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçede zeytin üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler için ücretsiz nakliye hizmeti başlatarak zeytinin bahçelerden fabrikaya, çıkan yağın ise fabrikadan üreticinin evine taşınmasını üstlendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aile tarımının ve yerel üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - Bornova’nın 12 kırsal mahallesinde 100’den fazla üreticinin faydalanması planlanan hizmetle, üreticilerin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan nakliye yükü ortadan kaldırılıyor.

“YEREL ÜRETİCİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, zeytin üretiminin Bornova’nın tarımsal kimliği için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ”Ancak ilçemizde zeytinyağı fabrikası olmaması nedeniyle üreticilerimiz yüksek nakliye maliyetleriyle karşı karşıya kalıyordu. Bu hizmetle üreticimizin mali yükünü azaltmayı ve emeğinin karşılığını daha iyi almasını sağlamayı hedefliyoruz. Bornova Belediyesi olarak yerel üreticimizin her zaman yanındayız, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İLK NAKLİYEDE ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Hizmetten yararlanan ilk üretici Kayadibi Mahallesi’nden Mahmut Ceylan oldu. Topladığı zeytinler, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait araçlarla zeytinyağı fabrikasına taşındı. Üretilen zeytinyağı ise aynı şekilde evine teslim edildi. Ceylan, “Nakliye maliyeti bizler gibi küçük üreticiler açısından büyük bir yük. Bornova Belediyesi sayesinde bu yükten kurtulduk. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.