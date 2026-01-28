İzmir Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, eğitim programlarına aralıksız devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz Kasım ayında başlayan akademinin son eğitimi, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

SAVUNMADAN YEREL YÖNETİME, DENEYİMDEN İLETİŞİME

Eğitimin ilk bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı İzmir Bölge Temsilcisi Emekli Albay Orhan Kadir Gök, vakfın kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. Ardından Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan, 2025 yılında Bornovalı muhtarlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet, çalışma ve destekleri aktarırken, 2026 yılı planlarını paylaştı.

Programda ayrıca Çeşme Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Gülgü, Gaziemir Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Zingi ve Karabağlar Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gülgü, muhtarlık deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Eğitimin son bölümünde ise Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Cudi Kaan Okmeydan, 'Halkla İlişkiler Perspektifinden Kişilerarası İletişim' başlıklı bir eğitim verdi.

45 MUHTARA 6 AY SÜRECEK KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI

Toplam 45 mahalle muhtarının yer aldığı Bornova Muhtarlar Akademisi'nde 6 ay boyunca şu başlıklarda eğitimler verilecek:

Dijital Okuryazarlık

Temel Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

Etkili Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital İletişim

Online Toplantılar ve Veri Güvenliği

Topluluk Önünde Konuşma, Dinleme ve Not Alma Teknikleri

Etkili Toplantı ve Zaman Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim

Diksiyon, hitabet ve ikna kabiliyeti

BAŞKAN EŞKİ: 'MUHTARLARIMIZ, DEMOKRASİNİN EN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİDİR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel demokrasiyi güçlendiren çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak,

'Muhtarlarımız, mahallelerimizde vatandaşla kamu arasında en güçlü bağı kuran, demokrasinin en temel temsilcileridir. Onların bilgiyle, iletişim becerisiyle ve dijital donanımla güçlenmesi Bornova'nın tamamına değer katar. Muhtarlarımızı yalnız bırakmayan, sürekli gelişimlerini destekleyen bir yerel yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.