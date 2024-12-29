İzmir'de Bornova Belediyesi, kış aylarında Bornova Metro çıkışında her sabah sıcak çorba, su ve ekmek ikram ederek vatandaşların içini ısıtıyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, soğuk kış günlerinde sabah 07.00-09.00 saatleri arasında Bornova Metro çıkışında sıcak çorba, su ve ekmek ikram ederek binlerce vatandaşa ulaşıyor. Belediyenin Kent Mutfağı’nda usta aşçılar tarafından özenle hazırlanan çorbalar, özellikle öğrenciler ve işe yetişen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Çorba dağıtımına katılan Başkan Ömer Eşki, vatandaşlarla sohbet ederek hizmetin önemine dikkat çekti. Eşki, “Bornova, dayanışmanın ve paylaşmanın şehridir. Öğrencilerimiz ve emekçi vatandaşlarımız için bu hizmeti başlattık. Bu soğuk günlerde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere devam edeceğiz” dedi.