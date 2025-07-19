İzmir Bornova Belediyesi, 2019 yılında Karacaoğlan Mahallesi’nde yapılan ancak aktif olarak kullanılamayan Terapi Bahçesi’ni yenileyerek engelli bireyler için aktif bir yaşam alanına dönüştürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye bürokratlarıyla birlikte alanda yaptığı incelemelerde projenin eksiklerini tespit etti, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Hayata geçirmek bize nasip olacak”

2019’da engelli bireyler için özel olarak tasarlanan ancak bugüne kadar arzu edilen ölçüde kullanılamayan Terapi Bahçesi’nin artık gerçek işlevine kavuşacağını söyleyen Başkan Eşki, “2019 yılında yapılan ‘terapi bahçesi’ tesisimiz engelli çocuklarımız için bir yaşam alanı olsun diye tasarlanmıştı. Birçok sivil toplum kuruluşuyla beraber ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanmış bir yer. Bahçeyi yeniden hayata geçirecek, STK’lara ortak çalışmalar yaparak engelli bireylerin hem iyi zaman geçirmesi hem de motor becerilerini arttırmasına yönelik çalışmaları yeniden başlatıyoruz" dedi.

Ata binilecek, parkta oynanacak, huzur bulunacak

Bornova Belediyesi’nin yenileme çalışmalarıyla birlikte terapi bahçesinde çocuklar için at binme alanı, oyun parkları ve çeşitli etkinlik mekanları hayata geçirilecek. Alanın engelli çocukların kendilerini huzur içinde hissedebilecekleri bir merkez olacağını söyleyen Eşki, “Tesisin birtakım eksiklikleri var; onları gidereceğiz. Engelli çocukların sosyal yaşama katılacağı, kendini huzur içerisinde hissedeceği, ata bineceği, parkta oynayacağı, çeşitli etkinlikleri hayata geçireceği bir alanı burada çok yakında Bornovalı vatandaşlarımızla, İzmir’den ihtiyaç duyan tüm yurttaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bornova’ya ve İzmir’e, bu eksik kaldığımız noktada biz de elimizden gelen çabayla bir destek sunmaya çalışacağız” diye konuştu.