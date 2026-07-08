Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde can ve mal güvenliğini daha etkin şekilde sağlamak amacıyla itfaiye teşkilatının hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden yeni itfaiye hizmet binası bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa ediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de örnek gösterilen itfaiye teşkilatına sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak için ihtiyaç olan bölgelere yeni hizmet binaları kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze'de yıllardır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlamasıyla yetersiz kalan itfaiye binasını yenileme kararı aldı. Gebze Millet Bahçesi'ne modern ve son teknolojiyle donatılmış yeni bir itfaiye binası inşa eden Büyükşehir, çalışmalarda önemli bir seviyeye ulaştı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Gebze'de inşa edilen yeni itfaiye binası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yakın zamanda Gebze Millet Bahçesi içerisindeki yeni yerinde modern imkânlarla hizmet vermeye başlayacak olan müfreze binasında çatı sandviç panel montajı, kompozit panel karkas imalatı, kaplama tuğla çalışması, elektrik ve mekanik imalatı ile çevre istinat duvar çalışmaları devam ediyor. Asma tavan alçıpan imalatlarının tamamlandığı yapıda şu an saten alçı çekilmesi, kompozit panel montajı ve taş yünü ve metal asma tavan montajlarına başlandı.

TOPLAM İNŞAAT ALANI BİN 735 METREKARE

Gebze Millet Bahçesi'nin doğu bölümünde toplam 4 bin 316 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Yeni Gebze İtfaiye Müfreze Binası, bin 735 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Müfreze binası zemin kat ve galerili birinci kattan oluşacak şekilde projelendirildi. Zemin katın ön cepheden giriş yapılan bölümü itfaiye araç parkı olarak düzenlenirken, arka cephede ise çelik sundurmalı sert zemin alanı yer alacak.

Zemin katta itfaiye araçlarının giriş ve çıkışının bulunduğu 390 metrekarelik kapalı garaj, 150 m2 teras, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, depolar, WC'ler, mutfak ve dinlenme-yemekhane odası bulunacak. 1. katta ise 4 adet yatakhane, WC'ler, duş, mescit, depo, spor ve eğitim salonu yer alacak.