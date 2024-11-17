Bornova Belediyesi, ara tatilde eğitici ve eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Ara Tatilde Minik Şefler Mutfak Atölyesi” kapsamında çocuklar, pizza ve kurabiye yapmanın inceliklerini öğrendi.İZMİR(İGFA) - EVKA 3’te bulunan Mutfak Atölyesi’nde 4-8 yaş ve 8-12 yaş olmak üzere iki grup halinde düzenlenen etkinlikte, Aşçı Oğuzcan Yılmaz ve pastacı Simay Yaslı eşliğinde pizza ve kurabiye yapımını deneyimleyen minikler, hem yemek yapmanın temellerini öğrendi hem de sosyal bir etkinlikte keyifli vakit geçirdi. Minik şefler, etkinlik sonunda hazırladıkları lezzetleri afiyetle yiyerek güzel bir anı biriktirdi.

Başkan Eşki: “Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların gelişimini destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirtti. “Çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmesi hem de el becerilerini geliştirmesi adına böyle etkinlikler düzenliyoruz. Minik şeflerimizin mutfakta harikalar yaratırken sergilediği heyecan, bizleri çok mutlu ediyor,” diyen Başkan Eşki, çocukların gelişimine katkı sunan projelere devam edeceklerini ifade etti.