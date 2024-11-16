Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da katıldığı AKP merkez ilçe kongresinde laiklik ve Cumhuriyeti hedef alan açıklaması ile büyük tepki çekti. DP'li Cemal Enginyurt'tan açıklama ise gecikmedi. CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Batman'da partililerine seslenirken "Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun" diye konuşmuştu.

Cumhuriyeti ve laikliği hedef alan bu konuşmaya dakikalar içinde birçok siyasetçi ve vatandaşlardan tepki geldi. CHP hemen bir açıklama yaparak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu yapacaklarını duyururken Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da sert bir açıklama yaptı. Enginyurt bu açıklama ile yetinmeyerek Bakan Tekin'i de etiketleyerek sosyal medya üzerinden Tekin'e "Mülakat mağduru olarak elenen öğretmenlerin gözyaşlarında boğulasın.' dedi.

CHP'den laikliği hedef alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu.

ENGİNYURT: MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLAMAZ

Cemal Enginyurt ilk açıklamasında "Bir Ülkenin Milli Eğitim Bakanı, ülkenin geçmişiyle ilgili yalan yanlış konuşuyor ve Laikliğin düşmanı ise, o kişi asla Milli değildir. O sebeple @Yusuf__Tekin Milli Eğitim Bakanı olamaz." dedi.

"ÖĞRETMENLERİN GÖZYAŞLARINDA BOĞULASIN"

İlk paylaşımda @yusuftekinisitifa etiketini kullanarak istifa çağrısı yapan Enginyurt ardından bir açıklama daha yaparak "Milli Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin Mülakat mağduru olarak elenen öğretmenlerin gözyaşlarında boğulasın." dedi.

GÜL ÇİTFÇİ: DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sosyal medya hesabından şu ifadeler ile aktardı.

"Hiç kimse yalan ve çarpıtma ifadelerle cumhuriyeti hedef alamaz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında kullandığı cumhuriyet ve laiklik düşmanı ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Tekin derhal görevden alınmalıdır. Bu zihniyetteki kişinin çocuklarımıza sunacağı herhangi bir katkı yoktur."