İzmir Bornova Belediyesi ve Sayra & Çınar Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 62. Kütüphane Haftası Şenliği, Atatürk Kitaplığı'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Depremi'nde hayatını kaybeden Sayra ve Çınar kardeşlerin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar çeşitli atölye ve oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu tür etkinliklerin hem dayanışmayı güçlendirdiğini hem de çocuklara umut olduğunu vurguladı.

Bornova Belediyesi ev sahipliğinde, Sayra & Çınar Vakfı iş birliğiyle düzenlenen şenlik, yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nın bahçesi, çocukların neşesiyle dolup taştı.

İzmir Depremi'nde hayatını kaybeden Sayra ve Çınar kardeşlerin adını yaşatmak amacıyla kurulan vakıf tarafından gerçekleşen etkinlikte hem anlamlı hem de eğlence dolu anlar yaşandı.

ATÖLYEDEN OYUNA, HER KÖŞEDE NEŞE VARDI

Şenlikte keyifli atölyelerden eğlenceli oyunlara, zumbadan yüz boyamaya, masal okumadan mini konsere kadar birçok aktivite çocuklarla buluştu.

Minikler, rengarenk süslenen alanda hem öğrendi hem eğlendi. Sürpriz hediyeler ve lezzetli atıştırmalıklar ise günün coşkusunu artırdı.

ANLAMLI BİR BULUŞMA, UNUTULMAZ ANILAR

Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Ailelerin ve çocukların alanı doldurduğu şenlik, dayanışma ve anma duygularını da bir araya getirdi. Katılımcılar, Sayra ve Çınar kardeşlerin anısını yaşatan bu özel günde hem duygusal hem de neşeli anlar yaşadı.

BAŞKAN EŞKİ: 'ONLARIN ADI UMUTLA YAŞAYACAK'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili olarak, 'Sayra ve Çınar'ın adını yaşatmak, onları gülüşlerle anmak hepimiz için çok kıymetli. Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyoruz. Onların adı Bornova'da umutla yaşamaya devam edecek.'