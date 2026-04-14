İZMİR (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç, ADD Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Çiçek ve Umutcan Yaylacı ile ADD Genel Saymanı Basri Gürsoy da yer aldı.

Ziyarette konuşan Bozkurt, Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılmasında yerel yönetimlerle kurulan iş birliklerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bornova'da bu anlayışı görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'ADD gibi köklü bir kurumla birlikte çalışmak bizim için kıymetli. Cumhuriyet değerlerini Bornova'da hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç da Bornova'da sivil toplum ile yerel yönetim arasındaki uyuma dikkat çekerek, ortak çalışmaların artarak süreceğini belirtti.