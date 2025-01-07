Kütahya’nın Şaphane ilçesinden İzmir’e göç eden hemşehriler, yeni kurdukları Şaphaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ilk genel kurulunu Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede mantar üretim tesisi ve soğuk hava deposu gibi projelerle kalkınmaya destek vereceklerini müjdeledi. Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ve Dernek Başkanı Levent Dalkılıç, verilen desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.



Bornova Belediyesi’nin kardeş belediyesi Şaphane ile dayanışma içerisinde düzenlenen toplantı, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi’nde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Meltem Dalkılıç Kavas, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Toplantıda yeni kurulan derneğin ilk üyelerinden biri olarak kaydedilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şaphane’de mantar üretim tesisi ve soğuk hava deposu gibi projeleri hayata geçireceklerini müjdeledi.

Başkan Eşki, Şaphane’nin doğal ve tarihi zenginliklerine vurgu yaparak, “Gittim, gördüm. Şaphane tarihi güzellikleri, kiraz ve elma bahçeleri ile cennet gibi bir memleket. Ancak yıllardır ihmal edilmiş, kaynakları değerlendirilmemiş. Şap madenleri kapatılmış. İnsanlar ekmek mücadelesi için başka kentlere göç etmişler. Ne yazık ki büyükşehirlerde doğaya, toprağa hasret, trafik sorunlarıyla boğuştuğu bir ülkede yaşıyoruz. Ancak bu bahsettiğimiz sorunları bizlerden başka çözecek kimse yok. Yıllarca ülkemizde dışarıdan birisi gelsin de bizi kurtarsın, bu işler çözülsün denmiş. Oysa Büyük Önderimiz Atatürk’ün yaptığı gibi bizi bizden başka kurtaracak kimse yok. Yani dışarıdan bir kurtarıcıya ihtiyacımız yok. Göç veren bu ilçeyi kalkındırmak ve insanlarını topraklarına döndürmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bornova’da seçim döneminde vaat ettiğim mantar üretim tesisini Şaphane’de kurarak orada istihdam yaratacağız. Ayrıca, tarım ürünlerinin sağlıklı şekilde saklanması için soğutma sistemleri de planlamamızda yer alıyor. Bu projeler, 21 Haziran’daki Şaphane Kiraz Festivali’ne yetişecek. Anadolu’nun unutulmuş bölgelerini kalkındırmak, vatandaşlık borcumuzdur. El birliğiyle bu memleketin her karışını canlandıracağız” diye konuştu.

Derneğin Başkanı Levent Dalkılıç, “Bugün Şaphane sevdasıyla çıktığımız bu yolda hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bornova Belediyesi’nin vereceği bu desteklerle ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlayacağız. Bize cesaret veren belediye başkanımız Ömer Eşki’ye minnettarız” dedi.