Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Haziran Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.