Kayseri Talas Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili dolayısıyla özel bir program düzenliyor. 'Biz seni, ancak alemlere rahmet olarak gönderdik' ayetiyle anlam kazanan gecede, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, sohbet, dua ve ilahilerle manevi bir atmosfer yaşanacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından yarın saat 20.30'da Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Mevlid Kandili Özel Programı'na tüm vatandaşlar davet edildi.

KUR'AN-I KERİM, MEVLİD VE DUALARLA ANILACAK

Program, Talas Belediyesi imamı Ahmet Yıldırım'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak. Ardından Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde görevli hoca Dr. Yakup Aktaş, gecenin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak dua edecek.

Manevi atmosferin ilahilerle zenginleşeceği programda sanal medyada okuduğu ilahilerle tanınan 17 yaşındaki Musap ile imam babası Yasin Yüksel ve Grup Şantiye de birbirinden güzel ilahileri seslendirecek.

TÜM TALASLILARA DAVET

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlid Kandili'nin manevi iklimini hep birlikte yaşamak amacıyla düzenlenecek programa tüm Talaslıları davet etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, sohbet, dua ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilecek program, vatandaşlara kandil gecesini birlik, beraberlik ve gönül huzuru içerisinde idrak etme imkânı sunacak.