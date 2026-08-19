Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan rehberin yayımlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 'Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in paylaşımına göre bürolar, uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek. Hedef süre uygulaması ile yargı süreçlerindeki gecikmeler takip edilirken, idari ve organizasyonel sorunlara da yerinde çözüm üretilmesi hedeflenecek.

ALO ADALET 135 BAŞVURULARI DA TAKİP EDİLECEK

Yeni sistem kapsamında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlardan Alo Adalet 135 üzerinden gelen başvuruların daha etkin değerlendirilmesi planlanıyor.

Bakan Gürlek, çalışmaların mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkeleri gözetilerek yürütüleceğini vurguladı. Teknolojik imkânlardan da yararlanılarak vatandaşlarla yargı birimleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, hedeflerinin 'gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet' anlayışını daha da ileri taşımak olduğunu ifade etti.

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