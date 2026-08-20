İzmir'in Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir banka binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler alevlerin alt katlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir banka binasının çatı katında, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden çalışanlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 3 tonajlı araç, 2 arazöz ve 2 merdivenli araç olmak üzere çok sayıda itfaiye aracıyla olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının binanın alt katlarına sıçramaması için müdahaleye başladı.

ALEVLER FARKLI NOKTALARDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Merdivenli araçlarla binanın çatı bölümüne ulaşan ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale ederek yangının yayılmasının önüne geçti. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın yaklaşık 40 dakika içinde kontrol altına alındı.

Ardından bölgede soğutma çalışması yapılarak yeniden alevlenme ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.