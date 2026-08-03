Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar kutsal topraklara gidememiş emeklilere ve gazilere yönelik hayata geçirdiği 'Vefa Umresi' projesinde ikinci kafile noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

KONYA (İGFA) - Sosyal belediyecilikte Türkiye'ye örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve büyük takdir gören 'Vefa Umresi' projesinde ikinci kura çekimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Ali Öge, 'Büyüklerimize saygı göstermek, onlara vefalı davranmak, ihtiyaçları gidermek ve en önemlisi dualarını almak son derece önemli. Bu anlamlı projenin, büyüklerimize karşı gösterilen bu nezaketin planlayıcısı olan Büyükşehir Belediyemize de hassaten teşekkür etmek istiyorum. Müftlüğümüzle birlikte böyle bir ibadeti, böyle bir güzelliği şehrimizden Türkiye'ye ve tüm dünyaya ilan ettikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'SİZLER İYİ Kİ VARSINIZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaşlılarımız ve büyüklerimizin varlığının önemine dikkat çekerek, 'Bizim inancımızda, bizim medeniyet kodlarımızda yaşlılık bir şehrin, bir evin hatta bütün bir ülkenin en büyük manevi kalkanıdır. Peygamber Efendimiz de bir Hadis-i Şerifinde 'Eğer beli bükülmüş yaşlılarınız, süt emen bebekleriniz ve otlayan hayvanlarınız olmasaydı belalar üzerinize sel gibi dökülecekti' diyerek bu konuda bir taraftan müjde veriyor bizlere. Bu müjde de gösteriyor ki Konya'mızın huzuru ve bereketi de hizmetlerimizin sırrı da ömrünü hayra adamış siz büyüklerimizin duasındadır. Sizler iyi ki varsınız. Her daim başımızın tacısınız' cümlelerine yer verdi.

'BU PROJE SİZLERE KÜÇÜK BİR TEŞEKKÜR VE VEFA BORCUDUR'

Her Müslüman'ın kutsal toprakları görme hayali taşıdığını belirten Başkan Altay, 'Biliyorsunuz ki Kabe'ye yüz sürmek, Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Efendimize selam durmak her Müslüman'ın sinesinde yanan bir ateştir. Ancak hayat mücadelesi, evlat yetiştirme telaşı, ekonomik zorluklar derken bu fırsat bazen ertelenmek zorunda kalır. Bu proje ömrünüzce verdiğiniz emeklere karşılık şehrimizin sizlere sunduğu küçük bir teşekkür ve vefa borcudur. Bizler kamu kaynağı kullanıyoruz. Aslında bu Konyalıların ürettiği değerin sizlere yansımasıdır. Büyükşehir Belediyemizin sizlere ikramıdır' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, projeyi çeşitli sebeplerle bugüne kadar kutsal topraklara gidememiş büyüklerimiz ve kahraman gazilerimiz için hayata geçirdiklerini vurgulayarak, 'Bu yüzden önceliğimiz 60 ve 75 yaş arasındaki hemşehrilerimiz oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerini çıkarsak bir yılda 9 ayrı kafile planlanmış oldu. İnşallah ilk kafilemizde, 24 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında 160 kardeşimiz 10 günlük umre ibadetini yerine getirmiş olacak. İlk kurada şartları sağlayan ancak ismi çıkmayan hemşehrilerimiz arasında bugün ikinci kurayı çekmiş oluyoruz. İnşallah ikinci kurada çıkan hemşehrilerimiz bir sonraki programda umre ibadetlerini yerine getirmiş olacak. Gazilerimizden başvuruda bulunanlar var, onlar için ayrı bir kontenjan ayırmıştık. İnşallah onlar da en kısa sürede bu dualarını gerçekleştirmek için yola çıkmış olacaklar. Bu organizasyonu Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Sayın Müftümüzün büyük desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Ben onlara da teşekkür ediyorum' dedi.

Kutsal topraklara gidecek vatandaşların dualarında yer almayı temenni ettiklerini ifade eden Başkan Altay, 'Şimdiden şehrimiz, ülkemiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ülkemizi yönetenler için sizlerden dua talep ettiğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Rabb'im şehrimizi her türlü kötülükten, afetten korusun' sözleriyle konuşmasını tamamladı.