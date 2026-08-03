Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Genç Kadınlara Yönelik Yüz Yüze E-Ticaret Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' ve 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projeleri kapsamında 'Genç Kadınlara Yönelik Yüz Yüze E-Ticaret Eğitim Programı' gerçekleştirildi. Eğitimde ve istihdamda yer almayan genç kadınlara dijital beceriler kazandırmayı amaçlayan projeler çerçevesindeki programda 18-35 yaş arası 11 katılımcı 28 farklı alanda toplam 85 saatlik eğitim aldı.

Genç kadınların dijital dünyada daha etkin rol almalarını sağlamak, ekonomik hayata katılımlarını artırmak ve girişimcilik becerilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılarla, e-ticaretin temel dinamiklerinden dijital pazarlamaya, ürün yönetiminden çevrim içi satış stratejilerine kadar birçok başlıkta kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi ve UNDP yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen sertifika töreninde, hazırladıkları e-ticaret projelerini sunarak eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri paylaşma fırsatı buldu. Ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren uzman isimler de dijital pazarlama ve e-ticaret üzerine tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. Program sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Katılımcılar, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimlerin iş hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.