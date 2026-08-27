Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmaları kapsamında Yüzüncüyıl Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Şadi Özdemir Yüzüncüyıl sakinleriyle buluştu

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'in Bursa'nın parlayan yüzü olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, ''Nilüferliyiz' diyebilmek ve bu kente sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu' dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla başlattığı 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmaları devam ediyor.

Programın son durağı Yüzüncüyıl Mahallesi oldu. Ali Şık Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen buluşma, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik alanında her yaş grubu için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar kurulan oyun alanları ve atölyelerde eğlenceli vakit geçirirken, yetişkinler için 'Sağlıklı Yaşlanıyoruz' tarama testleri yapıldı; kadınlara yönelik ise bilgilendirici atölyeler gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında açılan stantlarda sahipsiz can dostlar da yeni yuvalarına kavuştu.

Buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarı Ayşenur Sayan ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

'ELEŞTİRİ VE ÖNERİ ÇOK KIYMETLİ'

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kenti ortak akılla yönetme hedeflerini hatırlattı. Karar süreçlerinde vatandaşın katılımını çok önemsediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, şöyle konuştu:

'Mümkün olduğunca sahaya çıkıyoruz, mahallelerimize geliyoruz. Çocuklarımız eğlenirken bizler de sizlerle sohbet etmek, beklentilerinizi doğrudan dinlemek istiyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda eleştiri ve öneri çok kıymetlidir. Biz her şikayeti bir armağan olarak görüyoruz. Bu yüzden lütfen düşüncelerinizi, eleştirilerinizi rahatça dile getirin.'

Belediyenin kaynaklarını en doğru ve adil şekilde kullanma gayretinde olduklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, 'Bütçemiz sizlerin ödediği vergilerden oluşuyor. Bize düşen görev, bu kaynakları 64 mahallemizin önceliklerini gözeterek en adil biçimde hizmete dönüştürmektir. Göreve geldiğimizde mali açıdan zorlu bir tablo vardı; ancak artık daha yönetilebilir, dengeli ve sürdürülebilir bir bütçemiz var' dedi.

'ORTAK PAYDAMIZ NİLÜFER

Konuşmasında kentlilik bilinci ve aidiyet duygusuna da değinen Başkan Şadi Özdemir, 'Doğum yerimiz, kökenimiz neresi olursa olsun, ortak yaşam alanımız burası. Kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, yeşil alanlarıyla Nilüfer bir ilçeden çok daha fazlası; Bursa'nın parlayan yüzü. Hep birlikte 'Nilüferliyiz' diyebilmek ve bu kente sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin, gençlerin ve çocukların taleplerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlardan gelen istekleri not aldı.

Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarı Ayşenur Sayan da etkinliğin mahallelerinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.