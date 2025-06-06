KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’e bağlı Bilgievleri çocukların ilk tercihi oluyor. Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Bilgievleri’nde ücretsiz olarak sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün artarken 17 farklı noktada eğitime destek veren Bilgievleri’nden 2024 yılı boyunca 25 bin 300 öğrenci ve 5 bin veli faydalandı.

Eğitim faaliyetlerine haftanın 7 günü devam eden Bilgievleri’nde değer eğitimi temelli “Ders Destek Programları”, “Atölye Çalışmaları”, “Üreten Sınıflar Atölyesi”, “Rehberlik Hizmetleri”, “Sosyal Etkinlikler”, “Kamp ve Spor Faaliyetleri”, “Aile Eğitimleri”, “Bilişim Hizmetleri”, Çocuk Kütüphaneleri ve Yarışmalar” olmak üzere 10 ana alanda hizmet veriliyor.

BÜYÜKŞEHİR 25 BİN 300 ÖĞRENCİYE DESTEK OLDU

İzmit Gazi Akça Koca Bilgievi, Darıca Kazım Karabekir Bilgievi, Dilovası Mimar Sinan Bilgievi, Diliskelesi Sezai Karakoç Bilgievi, Başiskele İbn-i Sina Bilgievi, Karamürsel Alp Bilgievi, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievi, İzmit Maria Anne Bilgievi, Başiskele Yuvacık Bilgievi, Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgievi, Kandıra Hayme Ana Bilgievi, Gebze Hüma Hatun Bilgievi, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Bilgievi, Kartepe Piri Reis Bilgievi, Derince Yenikent Bilgievi, Körfez Yarımca Bilgievi ve İzmit Kuruçeşme Bilgievi olmak üzere 17 farklı noktada eğitime destek veren Bilgievleri’nden 2024 yılı boyunca 25 bin 300 öğrenci ve 5 bin veli faydalandı.

BİLGİEVLERİNDEN AİLELER DE FAYDALANIYOR

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Değerler Eğitimi branşlarında okul derslerine destek kursları verilirken bunların yanı sıra ebru, ahşap, filografi, drama, dijital oyun tasarımı, 3d tasarım, masa tenisi, satranç gibi atölyelerle de çocukların sosyal, bedensel ve bilişsel gelişimine katkı sunuluyor. Ayrıca rehberlik hizmetleri kapsamında veli ve öğrencilerin yaş grubu ve gelişim özelliklerine uygun bireysel görüşme, psiko-sosyal gelişim atölyeleri, anne çocuk atölyeleri, sosyo-eğitim, seminer programları ve sağlıklı bir aile ortamının sürdürülebilmesi amacıyla aile eğitimleri düzenleniyor.