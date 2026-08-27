Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında ilçelerin ardından merkezde hak sahibi çocuklara bisiklet dağıtımına başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte, 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında Meram Gödene Ensar Camisi'nde 40 gün boyunca sabah namazına gelerek bisiklet kazanan çocuklara bisikletlerini hediye etti.

Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, 'Yapmış olduğu bu hizmetten dolayı değerli Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabb'im hizmetlerini bereketlendirsin' dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların camiyle tanışmasına vesile olduğu için Başkan Altay'a teşekkür etti. Yaz günlerini şenlendiren bir projenin daha sonuna geldiklerini kaydeden Başkan Altay, 'Merkezde ve merkezin dışında 13 bin 91 çocuğumuz bu yıl da büyük bir irade göstererek 40 gün boyunca sabah namazına geldi.

Hakikaten çok zor, zahmetli, meşakkatli bir yolculuktu ama hepsi bu süreci başarıyla tamamladı. Merkez dışındaki ilçelerde dağıtımları tamamladık. Merkezde de dağıtımları hızlıca gerçekleştireceğiz. Böylece toplamda bugüne kadar 116 bin 800 çocuğumuz camiye gelerek bisikletlerini hak etmiş oldu. Hepsini gözlerinden öpüyorum' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram Gödene Ensar Camisi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım programına katılarak çocuklara bisikletlerini dağıttı.

'RABB'İM HİZMETLERİNİ BEREKETLENDİRSİN'

Programda konuşan Konya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, çocukların 40 gün boyunca sabah namazlarını şenlendirdiğini ifade ederek, 'Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız her hizmette olduğu gibi yavrularımızın camiye alışmasında, cemaate alışmasında büyük bir özveri gösterdi. Çocuklarımızın hayat boyu unutamayacağı bir hizmeti yıllardır devam ettiriyor. Ben yapmış olduğu bu hizmetten dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabb'im hizmetlerini bereketlendirsin' ifadelerini kullandı.

'ALLAH UĞUR BAŞKANIMIZDAN 116 BİN KEZ RAZI OLSUN'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Her anne babanın çocuğuyla ilgili nasıl en asli vazifesi onu Müslümanca yetiştirip Müslüman ismi koyup ve ileride düzgün bir şekilde evlendirmekse Büyükşehir Belediye Başkanım da sadece kendi çocuklarını değil, tüm ümmetin çocuklarının, Konya'da yaşayan çocukların Müslümanca yetişmesine, Allah ve Peygamberle, namazla, kitapla tanışmasına vesile olacak, onları teşvik edecek, motive edecek bir işe imza atıyor. Uzun yıllardır yapıyor bunu. Allah ondan 116 bin kez razı olsun. 116 bin çocuğumuzun camiye gelmesine, ağaç yaşken eğilir ya Müslüman da çocukken yetişir, o ilk yetiştirmesinde cami ile tanışmasına vesile olduğu için hem ona hem de bu büyük bir organizasyonda hocalarıma da çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'HAKİKATEN ÇOK ZOR BİR YOLCULUKTU AMA HEPSİ BU SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLADI'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaz günlerini şenlendiren bir projenin daha sonuna geldiklerini ifade ederek, 'Merkezde ve merkezin dışında 13 bin 91 çocuğumuz bu yıl da büyük bir irade göstererek 40 gün boyunca sabah namazına geldi. Hakikaten çok zor, zahmetli, meşakkatli bir yolculuktu ama hepsi bu süreci başarıyla tamamladı. Özellikle anneler buna eşlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'dindar bir nesil yetiştirmek için bir gayret içerisindeyiz.' Bizim medeniyet anlayışımızda da merkezimiz camidir. Çocukların camiye gelmesine, camiyle, cemaatle, imamlarımızla tanışmasına vesile olduk' açıklamasını yaptı.

'TÜM DİN GÖREVLİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Merkez dışındaki ilçelerde dağıtımların tamamlandığını, merkezde de dağıtımları hızlıca gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Altay, 'Böylece bugüne kadar toplamda 116 bin 800 çocuğumuz camiye gelerek bisikletlerini hak etmiş oldu. Biz aslında işin kolayını yapıyoruz. Zorunu, zahmetlisini çocuklarımız yaptı. Onun için hepsini gözlerinden öpüyorum. Tabii bu süreçte İl Müftülüğümüz, ilçe müftülerimiz, imamlarımız çok büyük gayret ve destekte bulundular. Ben tüm din görevlilerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızın güvenli bir şekilde bisiklet kullanmasını da sağlayalım' değerlendirmesini yaptı.

'BİZ ONLARIN GÜVENLİ BİSİKLET KULLANMALARI İÇİN HAZIRLADIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, '680 kilometre bisiklet yoluyla biz onların güvenli bisiklet kullanmaları için hazırladıklarımızı tamamladık. Çocuklar, kasklarımızı takmayı unutmayalım. Bisikletlerimizi bisiklet yollarında kullanalım. İnşallah ömrünüz bereketli olsun' dedi.

BU YIL PROJEYİ TAMAMLAYAN 13 BİN 91 ÇOCUĞA BİSİKLET HEDİYE EDİLECEK

Bisikletlerini teslim almanın mutluluğunu yaşayan çocuklar da Başkan Altay'a teşekkür etti.

Konya İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında ilçelerde bisiklet dağıtımları tamamlanırken bugün itibariyle merkezdeki çocuklar için bisiklet dağıtımları başladı.

Bu yıl 40 gün boyunca sabah namazına camiye gelen 13 bin 91 çocuğa bisiklet hediye edilecek.

Merkezde dağıtımlar çocukların kayıt oldukları camilerin önünde gerçekleştirilecek. Cami önlerinin müsait olmadığı durumlarda ise çocuklar en yakın uygun camiye yönlendirilecek.

Çocukların bisikletlerini teslim alacağı dağıtım tarihi, saati ve yer bilgileri, proje kapsamında internet sitesi üzerinden alınan telefon numaralarına SMS yoluyla iletiliyor.