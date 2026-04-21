1.167 metre uzunluğunda yağmursuyu borusu ile 554 metre prefabrik kutu kesitli hattan oluşan proje ile Aliağa'nın altyapı sistemi güçlendirilecek.

Necmettin Giritlioğlu Caddesi ile Siteler Mahallesi'nin Petkim yerleşkesine cepheli batı bölümünde yağmur suyu hattı oluşturduklarını belirten İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, çalışmaların mayıs ayında tamamlanacağını belirtti.

Bu kapsamda Aliağa'da yağmur suyu hattı yatırımına başlandı. Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde yürütülen çalışmalar tamamlandığında yoğun yağışlarda yaşanan su baskını sorunu ortadan kalkacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğiyle birlikte artan ani ve yoğun yağışlara karşı kentin direncini artıracak yatırımlarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 41 milyon liralık yatırımla Aliağa'da başlattığı yağmur suyu hattı çalışmalarıyla, özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

