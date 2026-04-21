Edirne Keşan'da siber dolandırıcıların hedefi olan bir vatandaş, 'KDV iadesi' vaadiyle kandırılarak büyük miktarda maddi zarara uğratıldı. Emniyet güçleri, profesyonel yöntemlerle gerçekleştirilen bu nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da kendisini operatör çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara inanan F.K. isimli vatandaş, telefonda verdiği bilgiler sonrası hesabındaki 81 bin 500 TL'den oldu. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla başlatılan tahkikat kapsamında polis, şüphelilerin izini sürüyor.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; müşteki F.K.'yı telefonla arayan meçhul bir şahıs, kendisini Turkcell çalışanı olarak tanıtarak güven telkin etti.

KDV İADESİ TUZAĞINA DÜŞTÜ

Telefondaki şahıs, F.K.'ya birikmiş bir KDV iadesi bulunduğunu ve bu tutarın hesabına yatırılacağını belirterek işlem yapması gerektiğini söyledi. Görüşme sırasında dolandırıcının yönlendirmelerine uyan ve kritik kişisel/bankacılık bilgilerini paylaşan F.K., bir süre sonra banka hesabından toplamda 81 bin 500 TL çekildiğini fark etti.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Dolandırıldığını anlayan vatandaş, vakit kaybetmeden Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, olayla ilgili TCK 158 (Nitelikli Dolandırıcılık) suçu kapsamında işlem başlatırken, paranın aktarıldığı hesapları ve telefon trafiğini inceleme altına aldı.