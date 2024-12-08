İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali Kültürpark’ta renkli görüntülerle başladı. İzmirliler için hazırlanan rengarenk ve coşku dolu festival 31 Aralık’a kadar devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka’daki görevi sırasında hayata geçirdiği Yeni Yıl Festivali artık tüm İzmir’e hitap ediyor.

2025 yılına sayılı günler kala İzmirlileri Kültürpark'ta buluşturacak festivalin açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yurttaşlarla birlikte yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan açılış töreni konser ve gösterilerle devam etti. Festival kapsamında 40 uluslararası firmanın yanı sıra üretici, işletmeci ve esnaf stant açtı.

Festivalin açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Bütün İzmirlilerle birlikte Kültürpark’ta olmak istiyoruz. Biz bugün buradayız, birlikteyiz ve dayanışma içinde olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Ortak değerlerimizi sahiplenelim. Bağlılığımızı bir kez daha doğrulayalım. Yeni yıla yeni bir ruhla giriş yapalım istedik. Kara bulutları dağıtmak için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. İzmir mutlu bir kent olarak yaşamına devam edecek. Belediye olarak bu kentte yaşayanlara daha iyi hizmet edebilmek için her geçen gün daha iyisini yapmak için uğraşacağız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Herkesi festivale bekliyoruz” dedi.

Yeni yıl festivali, festivale katılan firmalar ile festivali alanını ziyaret eden İzmirliler de coşku yarattı. Ailesiyle birlikte festivale katılan Muammer Çakır, “Çok güzel olmuş. Çocuklarımız eğleniyor, Büyükşehir Belediyesi her türlü imkanı sağlamış. Teşekkür ederiz. Yeni yıl herkese güzel şanslar getirsin” dedi. Ceyhan Gülten, “Çok eğlenceli, ışıl ışıl bir ortam. Yeni yıla hazırlanırken İzmirlilerin güzel zaman geçirmesi için gereken her şey yapılmış. İzmir’de yaşamanın güzellikleri bunlar. Çok beğendim” diye konuştu. Arzu Cengiz ise “Harika bir organizasyon olmuş. İzmir’in böyle bir motivasyona ihtiyacı var. İzmirliler huzuru ve eğlenceyi sever. Böyle bir etkinlikten keyif aldım. Kent merkezinde tramvayla, otobüsle çok kolay ulaşılabilecek bir yer. Bence herkes bu festivale gelmeli” ifadelerini kullandı.

Bu arada festivalin ilk gününde renkli anlar yaşandı.

Pakistan Pavyonu’nda Turgut Pura Vakfı Seramik Atölyesi kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ile Armoni Bandosu konser verdi. İzmirliler ayrıca Adasu Akın Çello konseri, Anıl Gale DJ performansı, Grup 1 oda konseri, DJ perküsyon performansı, Flow Chill Sirk Sanatları Gösterisi ve Flow Jam Ateş Gece Gösterisi ile keyifli anlar yaşadı.

İZMİR’İN İLK YENİ YIL FESTİVALİ

Festival kapsamında alışveriş ve yeme içme stantlarının yanı sıra çocuk oyun alanları ve yapay buz pisti de kuruldu. Konserlerden dans gösterileri ve sahne şovlarına kadar birçok etkinlik devam edecek. Kültürpark Lozan Kapısı’ndan itibaren ziyaretçileri dev bir yılbaşı ağacı karşılıyor. Stantlar, yılbaşına özel temalarla süslendi. Festival alanında kurulacak sahne İzmirli amatör müzik ve gösteri gruplarına, okullara, derneklere açık durumda. Sahnede her gün 13.00-22.00 saatleri arasında etkinlik yapılacak. Festival kapsamında yılbaşı tatlarından uluslararası mutfaklara uzanan geniş bir yelpazede lezzetler, ziyaretçilerin damak zevkine hitap edecek şekilde planlandı. Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçinin beklendiği festivalin İzmir’de gelenekselleşmesi ve önümüzdeki yıllarda yabancı turistlerin de uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor. Bu kapsamda İzmirli turizmciler ve esnafla ortak bir çalışma modeli oluşturmak üzere çalışmalar yapılıyor. Işıl ışıl süslemeleri, özel tasarlanmış yılbaşı köşeleri ile dikkat çeken İzmir Yeni Yıl Festivali hem eğlencenin hem de ticaretin merkezi olacak.