KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren İZMEK Kursları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda birbirinden renkli sergilerle vatandaşların karşısına çıkacak. 54 kurs merkezinde, 17 farklı branşta eğitim alan yaklaşık 2 bin 500 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler haziran ayı boyunca düzenlenecek sergilerle görücüye çıkacak.

Giyimden dekoratif ev tekstiline, yağlı boya resimden seramiğe, tezhipten takı tasarımına kadar birçok branşta hazırlanan çalışmaların yer alacağı sergiler, mahalle kurs merkezlerinden Nikomedia Sanat Galerisi'ne kadar farklı noktalarda sanatseverlerle buluşacak.

Sarıhocalar, Çubuklubala ve Çubuklu Osmaniye mahallelerinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu sergisi 4 Haziran'da başlayacak. 9 usta öğretici ve 90 kursiyerin giyim ile dekoratif ev tekstili branşlarında hazırladığı ürünlerden oluşan serginin açılışı saat 13.30'da Çubuklubala'da gerçekleştirilecek. Sergi, 4-5 Haziran tarihlerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

AKMEŞE'DE EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Akmeşe, Ortaburun ve Ambarcı mahallelerinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu sergisi ise 9 Haziran'da Akmeşe Mahalle Konağı'nda açılacak. 5 usta öğretici ve 125 kursiyerin giyim, şiş ve tığ örücülüğü ile dekoratif ev tekstili branşlarında hazırladığı çalışmalar saat 13.00 itibarıyla ziyaretçilerle buluşacak.

İZMEK Görsel Sanatlar Branşları Yıl Sonu Sergisi, 11-12 Haziran tarihlerinde Nikomedia Sanat Galerisi'nde düzenlenecek. 20 usta öğretici ve 600 kursiyerin hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. Sergide; yağlı boya resim, ahşap boyama, ahşap rölyef, üç boyutlu perspektif, filografi, hüsn-i hat, tezhip, seramik, çini, mozaik, sepet örücülüğü, atık kağıt ve ambalaj tasarımı, takı tasarım, kuaförlük ve makrome gibi birçok branşta hazırlanan çalışmalar sergilenecek.

MAHALLE KURS MERKEZLERİNDE SERGİLER DEVAM EDECEK

Kurtdere Kurs Merkezi'nde eğitim alan 30 kursiyerin hazırladığı giyim branşındaki çalışmaların yer aldığı sergi 16 Haziran'da saat 13.00'te açılacak. Sapakpınar Kurs Merkezi'nde eğitim gören 20 kursiyerin hazırladığı giyim branşındaki yıl sonu sergisi ise 17 Haziran'da saat 13.00'te ziyaretçilere açılacak. Eseler Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilecek sergide ise 35 kursiyerin hazırladığı çalışmalar 19 Haziran'da saat 14.00 itibarıyla görücüye çıkacak.

İZMEK El Sanatları Branşları Yıl Sonu Sergisi ise 25-26 Haziran tarihlerinde Nikomedia Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. 37 usta öğretici ve yaklaşık 1000 kursiyerin hazırladığı eserlerin yer alacağı serginin açılışı 25 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te yapılacak. Sergi iki gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide; giyim, dekoratif ev tekstili, iğne oyası, şiş ve tığ örücülüğü, dantel anglez, el nakışı, geleneksel el nakışı, çarpana, kırkyama, makine nakışı Türk işi, bez bebek, deri çanta, moda tasarım ve stilistlik ile cilt bakımı branşlarında hazırlanan eserler yer alacak. Program kapsamında ayrıca 57 giyim usta öğreticisi ve 57 kursiyerin hazırladığı yıl sonu defilesi de Yunus Emre Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi, yıl boyunca emek veren kursiyerlerin çalışmalarını vatandaşlarla buluşturacak sergilere tüm İzmit halkını davet etti.