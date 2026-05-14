Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi Kayseri Melikgazi, 2 yeni okul açılışıyla daha başarısını taçlandırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kayseri Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçen 'Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu' törenle açıldı.

Kazım Karabekir, Yeniköy, Altınoluk Mahallelerine hizmet edecek okulların 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak eğitime açıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış esnasında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ' Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Ama bunu yaparken bizim elimizden tutan, bizimle birlikte hareket eden hayırseverlerimiz var. Hayırseverimiz Hamdi Özdemir birçok inşaat yaptı ama yaptığı inşaatlar içerisinde bu iki okul zannediyorum kendisini en çok mutlu eden yapılar olmuştur. Biblo gibi iki okulu iş birliğiyle Melikgazi'mize kazandırdık. Bu okullarımız Kazım Karabekir, Yeniköy, Altınoluk mahalleleri olmak üzere 3 mahalleye hitap edecek.'

Hayırsever Hamdi Özdemir ise, 'Başta bu okulu yaparken en büyük yardımcımız Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Okullarımız tüm öğrencilerimize ve Kayseri'mize hayırlı olsun. Hepinize mutluluk ve başarılar dilerim.' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da okulların hayırlı olmasını dileyerek, 'Geleceğimiz olan canlarımız için şehrimizi, ülkemizi her alanda daha da ileriye taşıyan bir anlayışla burada eğitim verileceğine inanıyorum.Melikgazi'mizin çalışkan başkanına ve ekibine eğitim, sağlık, dini tesis gibi konularında vermiş oldukları çabalardan dolayı teşekkür ederim' dedi.

Ortaya muhteşem bir eser çıktığını ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, ' Biblo gibi kartpostallık bir okulun açılışında olmaktan mutluyuz. Kayseri eğitimde büyük sıçramalar yapmakta. TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye'de ilk üçte yer alan, özellikle geçen seneki sınavlarda 18 birincilik, üniversite sınavlarında bir ikincilik, bir yirmi altıncılık alan ve sürekli başarı çıtasını yükselten, 328 bin öğrencisiyle çoğu il nüfusundan daha fazla öğrencisi olan, 23 bin öğretmeni ile koskocaman bir ordu şeklinde kocaman bir aile' dedi.