İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış mağazaları İZMAR, dokuzuncu şubesini Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirliye sözünü verdiği tanzim satış mağazaları İZMAR, dokuzuncu şubesini Konak Kemeraltı Balıkçılar Meydanı’nda hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hayata geçirilen İZMAR’lar açıldığı günden beri İzmirlinin gözdesi oldu. Türkiye’nin artan enflasyonunda halkı uygun fiyatlı ve güvenilir alışverişle buluşturan İZMAR’larda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yerli besiden hazırlanan et ürünleri, İzmirli üreticilerden alınıp işlenerek üretilen süt ürünleri, su ve Halk Ekmek ürünleri de tek çatı altında satışa sunuluyor. Alışverişin kalbi Kemeraltı’nda açılacak şubeyi dört gözle bekleyen İzmirliler, mağaza satışa başlar başlamaz markete akın etti.

Kemeraltı şubesinin açılışına katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. İlk müşterilerden Ayşe Karadan, “Ürünler çok kaliteli, fiyatlar ise oldukça uygun. İzmirli üreticinin emeğini görmek sevindirici” ifadelerini kullanırken; emekli subay malul gazi Yavuz Taş, “Artık başka yerlerden alışveriş yapmıyoruz, burası hem ekonomik hem güvenli” dedi. Alsancaklı Mine Aytuna ise Kemeraltı’na geldiğinde daima bu mağazayı tercih edeceğini belirtti.

“BAŞKA YERLERDEN ARTIK SATIN ALMIYORUZ”

Marketten alışveriş yapan emekli subay malul gazi Yavuz Taş, “Karabağlar’dan geliyorum. Burası bizim için çok güzel oldu. Başka yerlerden artık satın almıyoruz. Kıyma aldım. Başka yerde alsam çok daha pahalı. Burada fiyatlar uygun. Belediye başkanımız her konuda çok güzel hizmetler veriyor. Saygı ve sevgimiz onunla olsun, daima devam etsin” dedi.

SIRADAKİ ŞUBELER GÜMÜŞPALA VE ALİAĞA

İZMAR mağazaları kent genelinde 9 noktada hizmet veriyor. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00 – 20.00 arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Konak’taki Kemeraltı, Menemen’deki Ulukent ve Gaziemir şubelerinden güvenli alışveriş yapabiliyor. İZMAR mağazalarının yeni şubelerinin ise yakın zamanda Bayraklı Gümüşpala ve Aliağa’da hizmete açılması planlanıyor.