İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa’nın simgesi Demokrasi Meydanı’nın yenileme çalışmaları için düğmeye bastı.İZMİR (İGFA) - Demokrasi Meydanı’nı tarihi kimliğiyle uyumlu, çağdaş ve yaşanabilir bir meydana dönüştürecek dokunuş için proje çalışmaları başlatıldı. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeyle tarihi ve yeşil doku ön plana çıkarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanların daha konforlu ve verimli kullanımı için ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde çok sayıda alanın yenileme çalışmasını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa’nın simgesi Demokrasi Meydanı için kolları sıvadı. Aliağa’nın tarihi simgelerinden Merkez Camii’nin hemen önünde yer alan Demokrasi Meydanı’nın daha konforlu ve etkin kullanımı için Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı tarafından proje çalışmalarına başlanıldı.

TARİHİ DOKU ÖN PLANA ÇIKACAK, YEŞİL DOKU GÜÇLENDİRİLECEK

Çalışmalar kapsamında, alanın mevcut durumunu analiz etmek üzere harita alımı gerçekleştirildi. Sahada yapılan incelemelerde alanın eksiklikleri tespit edilerek proje tasarım süreci başlatıldı. 2026 yılında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlayacak çalışmalar kapsamında meydanı estetik, işlevsel ve kentle bütünleşen bir yaşam alanı haline getirilecek. Meydanda Merkez Camii’nin mimari siluetini ve çevresindeki tarihi yapıları ön plana çıkaran, yeşil dokuyla zenginleştirilmiş, sosyal buluşmaları teşvik eden ve modern kent mobilyalarıyla donatılmış bir düzenleme yapılacak.