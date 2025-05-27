İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ AŞ’nin bilet.izdeniz.com.tr sitesinden uluslararası seferler ve etkinliklerin biletleri online olarak satılmaya başladı. Her yıl düzenlenen Yaz Seferlerinin biletleri de önümüzdeki günlerde siteden satışa sunulacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ AŞ, yurttaşların uluslararası seyahat ve etkinlik sefer biletlerine gişelere gitmeden rahat ulaşmasını sağlamak için online sisteme geçti.

Daha önce bilet.izdeniz.com.tr sitesi üzerinden alınan Midilli sefer biletine Sakız ve Samos da eklendi. Tarihi Bergama Vapuru’nda düzenlenen Kadınlar Matinesi, Rembetiko ve Caz Geceleri, Körfez Turları, Anneler Günü, Sevgililer Günü ve Kadınlar Günü gibi özel günlere yönelik tur biletleri bilet.izdeniz.com.tr üzerinden alınabiliyor.

İZDENİZ’in bu sene başlatmış olduğu Festival Seferi biletleri de sadece bilet.izdeniz.com.tr sitesi üzerinden satılıyor. İZDENİZ tarafından her yıl okulların kapanması ile birlikte başlayan Yaz Seferlerinin biletleri de bu yıl sadece aynı adresten satılacak. İskelelerde oluşan yoğunlukları önlemek için gişelerden satış olmayacak. Biletlerini önceden alan yolcular, barkod kontrolü sonrası hızlıca gemiye binebilecek.