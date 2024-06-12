İZASİAD (İzmir Ağrılı Sanayici ve İşadamları Derneği) 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleriyle İzmir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen Ağrılı hemşehrileri olan Meclis üyeleri onuruna akşam yemeği düzenledi. Toplantıda ağrılı İşadamları Güç Birliği kararı alarak yeni hedefler belirledi. İZMİR (İGFA) - İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yücel Yaşar, “İzmir’de değer üreten, istihdam oluşturan önemli sayıda Ağrılı İş insanı bulunduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi:

“Bizler Ağrılı Sanayici ve İş İnsanları olarak, Belediye Meclis Üyeliğine seçilen değerli hemşehrilerimizin başarısıyla gururu duyuyoruz ve tebrik ediyoruz.

İZMİR’DE EN YÜKSEK NÜFUSA SAHİP 6. İL

Bu toplantımızda, hem bu başarımızı kutlamayı hem de kaynaşmamızı daha da güçlendirmeyi amaçladık. Kaynaşmalıyız; zira İzmir’de var olan potansiyelimizle ve ürettiğimiz değerle orantılı olarak bir temsil ve algıya ulaşamadığımızı düşünüyoruz. Aramızda İzmir’den seçilmiş birkaç Ağrılı Belediye Başkanının olmayışı da bunun yeterli kanıtıdır. Hem de İzmir’deki en yüksek nüfusa sahip 5. veya 6. İl olmamıza rağmen… Bu nedenle her alanda birbirimizle uyum ve diyalog içinde olmaya, bir birimize katkı sunmaya ihtiyacımız vardır. Ki hak ettiğimiz sosyal-ekonomik ve siyasal temsil ve değeri bulabilelim.

AĞRILI İŞ İNSANLARI ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATIYOR

İşte İZASİAD’ın çıkış noktası da budur. İzmir’de değer üreten, istihdam oluşturan önemli sayıda Ağrılı İş insanımız var. Bu İş İnsanlarımız Tekstil’den Teknoloji’ye, İnşaat’tan Turizm’e, Otomtiv’den Eğitime hemen hemen her sektörde başarılı işler yapmaktadırlar. Ama: Toplumun bir çok kesiminin (Bizler de dahil…) bundan yeterince haberdar olmadığını biliyoruz. Bu habersizliğin birçok alt nedeni kuşkusuz vardır. Ve bunlardan biri de Ağrılı İş İnsanlarını bir araya getiren formel bir yapının bugüne kadar olmayışıdır.

ORTAK PAYDAMIZ ÜLKEMİZDİR

İZASİAD bu boşluğu doldurmak, bu eksikliği gidermek, zaten çok olumlu ve değerli olan Ağrı ve Ağrılılık algısına kurumsal bir yaklaşımla ilave katkı sunmak için vardır.

İZASİAD’ın değerli üyeleri ve kurumsal yapısı bunu yapmaya yeterli ve kararlıdır. Her geçen gün bu içten ve iyi niyetli çabaya şahitlik edeceksiniz… Ortak Paydamız Ülkemiz, İzmir’imiz ve Ağrı‘lılığımızdır.“