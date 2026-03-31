İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 10 yıl öncesine dayanan gözaltını dikkatle izlediklerini belirterek TBMM'de yaptığı konuşmasında adaletin, iktidar etkisinden bağımsız ve evrensel hukuk ilkelerine dayalı olması gerektiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, adaletin iktidarın etkisinde olmadan, birey hak ve özgürlüklerini gözeterek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindekiler hakkındaki gözaltı sürecini evrensel hukuk ilkelerine dayanarak dikkatle izlediklerini ifade etti.

'İktidar gölgesinde adalet aranmaz' diyen İYİ Partili Türkoğlu, ' Gerçek adalet, yargı süreçlerinin tarafsız, adil ve hakkaniyetli bir şekilde işlemesiyle sağlanabilir' dedi.

İKTİDAR GÖLGESİNDE ADALET ARANMAZ...



????Gerçek adalet, kişi hak ve özgürlüklerinin titizlikle korunarak; yargı süreçlerinin tarafsız, adil ve hakkaniyetli tecellisi temelinde ancak sağlanabilir.



????Meclis Genel Kurulu'nda; Sn. Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) ve beraberindekiler: pic.twitter.com/ZKxSAeEexa — Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) March 31, 2026