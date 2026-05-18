Anahtar Parti yeni haftaya Bursa Sebze ve Meyve Hali'nde çorba ikramıyla başladı

BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Bursa teşkilatı, haftanın ilk gününe sahada başladı. Sabahın erken saatlerinde Bursa Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret eden İl Başkanı Fikret Aslan, Osmangazi İlçe Başkanı İsmail Demir, İl Sekreteri Av. Yavuz Arıcıoğlu ve parti yöneticileri, hal esnafına çorba ikram ederek yeni haftada bereket dileğinde bulundu.

Hal esnafıyla tek tek sohbet eden teşkilat üyeleri, yaşanan ekonomik sıkıntıları dinledi. Artan maliyetler, yüksek kira giderleri, akaryakıt fiyatları ve ürün tedarikindeki sorunların gündeme geldiği ziyarette esnaf, özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmanın hem vatandaşı hem de esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti.

Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, üreticiden tüketiciye uzanan zincirde ciddi problemler bulunduğunu belirterek, 'Bugün pazarda vatandaş fileyi dolduramıyor, esnaf ise tezgâhını döndürmekte zorlanıyor. Mazot maliyetleri, nakliye giderleri, elektrik faturaları ve yüksek işletme maliyetleri doğrudan fiyatlara yansıyor. Çiftçi kazanamıyor, hal esnafı kazanamıyor, vatandaş ise pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir.' dedi.

Anahtar Parti olarak üretim ve ticaretin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aslan yapılması gerekenler için, öncelikle üreticinin üzerindeki maliyet yükünün azaltılması gerektiğini ifade eden Aslan, 'Çiftçiye mazot ve gübre desteği artırılmalı, hal esnafının vergi ve SGK yükü hafifletilmeli. Aracı maliyetlerini azaltacak yeni lojistik destek modelleri geliştirilmeli. Yerli üretimi güçlendiren, esnafı koruyan ve vatandaşın uygun fiyatla ürüne ulaşmasını sağlayan bir ekonomik düzen kurulmalı. Biz sahada vatandaşın ve esnafın sesini dinleyerek çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz.Tüm bu çözümler, Anahtar Parti'nin ekonomi modelinin içerisinde yer alıyor' diye konuştu.