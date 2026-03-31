ANKARA (İGFA) - Geçmiş dönem devlet bakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak 5G teknolojisinin devreye alındığı tarihi ana dikkat çekti.

2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'yi 3G teknolojisiyle tanıştıran Yıldırım, o dönemdeki ilk testleri anımsatarak, 'Dün attığımız adımlar, bugün güçlü bir dijital altyapıya dönüştü. Bugün attığımız adımlar ise Türkiye'nin yarınını şekillendirecek' ifadelerini kullandı. Yıldırım, paylaşımında, 5G'nin sadece bir teknoloji değil, üretimin, iletişimin ve rekabet gücünün yeni omurgası olduğunu vurgularken, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileriyle dijital alanda güçlü adımlar attığını ve Türkiye Yüzyılı'na dijital alanda da katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

