BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Elazığ'ın Gezin bölgesinde yürütülen projenin Cengiz Holding bünyesindeki Port Madencilik tarafından gerçekleştirildiğini belirterek çalışmalara tepki gösterdi.

CHP'li Sarıbal, şirketin 2022 yılında yaklaşık 2 milyar 205 milyon TL bedelle devraldığı maden sahasında bakırın yanı sıra altın, çinko ve kobalt rezervlerinin bulunduğunu, rezervin ekonomik büyüklüğünün ise yaklaşık 30 milyar dolar olarak değerlendirildiğini ifade etti. Projeyle birlikte kurulacak flotasyon tesisinde üretilecek kimyasal içerikli bakır konsantresinin Gezin Tren İstasyonu üzerinden taşınmasının planlandığını belirten Sarıbal, 19 Nisan'dan itibaren bölgede iş makineleriyle çalışmalar yürütüldüğünü, ağaç kesimleri yapıldığını ve doğal alanların zarar gördüğünü savundu.

Hazar Gölü'nün 2015 yılından bu yana 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' statüsünde koruma altında olduğunu hatırlatan Sarıbal, bölgenin aynı zamanda Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan sulak alan havzası ve doğal sit alanı sınırları içerisinde bulunduğunu söyledi. Milletvekili Sarıbal ayrıca proje sahasının nitelikli tarım havzası olarak bilinen Bermaz Ovası içerisinde yer aldığını belirterek, coğrafi işaretli Elazığ Geven Balı'na kaynak oluşturan geven bitkisinin bölgede yoğun olarak bulunduğuna dikkat çekti.

Kimyasal içerikli bakır konsantresinin taşınmasının çevresel risk oluşturacağını savunan Sarıbal, özellikle sulak alanlar ve hassas ekosistemlerde geri dönüşü olmayan zararların meydana gelebileceğini ifade etti.

Gezin Tren İstasyonu'ndaki çalışmaların durdurulması çağrısında bulunan CHP'li Sarıbal, 'Sit alanı ve sulak alan mevzuatının açık ihlali karşısında sessiz kalan her kurum, oluşacak ekolojik yıkımın sorumluluğunu taşıyacaktır' dedi.