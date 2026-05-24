Türkiye'deki yönetim modelini, yargı kararlarını ve ekonomik darboğazı yerinde gözlemlemek üzere sahaya inen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Keşan'daki kahvehane buluşmalarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çayır, CHP kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek, 'Yapılan işlem siyasete darbedir, ülke kaosa sürükleniyor' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Trakya programı kapsamında Keşan ilçesine geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Keşan'da vatandaşlar ve esnafla kahvehanelerde bir araya gelen Çayır, CHP kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesine sert tepki göstererek, 'Anayasa'nın 79. maddesi tüm seçim ve kurultay işlerini YSK'ya havale etmişken, bir bölge mahkemesi genel kurulu yok sayabiliyor. Yapılan işlemin adı siyasete bir darbedir' dedi. Çayır, hükümetin gündemi ile milletin gündeminin tamamen koptuğunu vurguladı.

'TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PROBLEMİ SALTANATA DÖNÜŞEN SÜRESİZ SİYASETTİR'

Türkiye'nin bir türlü normalleşemediğini ve kalıcı bir huzur ortamına kavuşamadığını ifade eden Remzi Çayır, bunun temelinde koltuk sevdası olduğunu belirtti. Çayır, konuşmasında şunları kaydetti:

'Türkiye'nin normalleşememesinin sebebi, süresiz siyaset hastalığına tutuşmuş iktidar ve iktidarlardır. Türkiye'nin temel meselelerine eğilebilmek için bu hastalıktan ülkeyi kurtarmak lazım. Lakin mevcut gücü elinde tutan iktidarın tek kaygısı, gelecekte de koltuğu nasıl elinde tutacağıdır. Hal böyle olunca 'Muhalefete karşı nasıl bir yol izlenir, bunları nasıl halt ederiz?' derdine düşüyorlar. Millete hizmet falan yok, milletin dertleri, geçim derdi umurlarında değil. Varsa yoksa iktidarı elinde tutma hastalığı. Saltanata dönüşen bu siyaset anlayışları Türkiye'yi hastalıklı kılmaktadır. Ülkenin birinci derece problemi süresiz siyasettir.'

'ÇOKLU HUKUKUN GETİRDİĞİ BİR KAOS VAR'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) ana muhalefet partisi kurultayına yönelik verdiği 'mutlak butlan' kararına da değinen Remzi Çayır, adalette yetki kargaşası yaşandığını savundu. Hukuki müdahaleyi 'siyasi bir müdahale' olarak nitelendiren Çayır, çok başlı, değişik hukukların Türkiye'de cari olması hayatı ve siyaseti zorlaştırdığını ifade ederek, 'YSK'nın kendi yetki ve hakimiyetini başka mahkemelere vermemesi gerekir. Şu anda net bir yetki karmaşası ve çoklu hukukun getirdiği bir kaos vardır' dedi.