Ege İhracatçı Birlikleri, Chicago'da National Restaurant Association Show Fuarında Türk gıda ürünleriyle tadım etkinliği yaptı. Turkish Tastes standında Şef yarışmaları düzenledi. Yarışmacı şefler Türk ürünleri kullanarak ziyaretçilere lezzetler sundu

İZMİR (İGFA) - National Restaurant Association (NRA) Show Fuarının Amerika'nın gıda sektöründeki en prestijli kurumlarından National Restaurant Association tarafından organize edildiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, fuarda gıda ve gıda ekipmanları sektöründe toplam 2 bin 245 firmanın katılımcı olarak boy gösterdiğini vurguladı.

ABD'YE İHRACATTA YENİ HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Turkish Tastes Projesine başlarken, Türk gıda ürünlerinin ABD'ye ihracatının 750 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Öztürk, 'ABD pazarında ihracatta 2 milyar dolar seviyesine ulaştık. Gıda sektörlerimizin hepsi ABD'ye ihracatta önemli artışlar yakaladı. ABD yıllık 240 milyar doların üzerinde gıda ürünleri ithal ediyor. EİB olarak ABD'ye gıda ihracatında 5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. (NRA) Show Fuarı'nda Turkish Tastes etkinlikleri kapsamında Şef Greg Matchett ve Şef Kubilay Önder Türk ürünlerinin öne çıktığı menülerini ziyaretçilerin tadımına sundu. Fuar kapsamında Turkish Tastes standında Şef yarışmaları düzenlendi ve yarışmacı şefler Türk ürünleri kullanarak hazırladıkları ürünleri ziyaretçilere sundu. Türk gıda ürünlerinin tanıtımı sonraki süreçte ihracat rakamlarımıza pozitif yansıyor' ifadelerini kullandı.

(NRA) Show Fuarı'nda Turkish Tastes standını Şikago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır, Şikago Ticaret Ataşesi Ahmet Samet Tekoğlu ve Şikago Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ziyaret etti.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türk gıda ürünlerinin ABD pazarındaki konumunu güçlendirmek ve 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Turkish Tastes Projesi yanında New York Fancy Food Fuarı'na ve Kaliforniya'daki Natural Product Expo West Fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonları düzenliyor, sektörel ticaret heyetleriyle Türk gıda ihracatçılarıyla ABD'li ithalatçıları ikili iş görüşmelerinde bir araya getiriyor.