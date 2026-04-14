Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine hız kazanan Ballıkaya Barajı isale hattı yapım sürecinde ihale aşaması tamamlandığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın su geleceği konusunda kaderini belirleyecek olan ve sadece şehrin değil bölgenin en büyük doğal cenneti Sapanca Gölü üzerindeki baskıyı azaltacak projede inşa edilecek 45 kilometrelik çelik hat, havzadaki suyu şehre ulaştıracak.

Alemdar, 'Uzun zamandır beklenen ve şehrimizin su geleceği için kritik öneme projede saha çalışmaları yakın zamanda başlayacak. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin uzun zamandır beklediği, Sakarya'nın tarihi yatırımlarından biri olacak Ballıkaya Barajı isale hatlarının yapımı için gerekli ihale sürecinin tamamlandığı müjdesini kamuoyuyla paylaştı.

SUYU ŞEHRE ULAŞTIRACAK, SU BASKISI AZALACAK

Yakın zamanda saha çalışmalarına başlanması hedeflenen proje kapsamında farklı çaplarda 45 kilometre çelik boru, 90 adet sanat yapısı ve 22 bin 500 metreküplük depo Sakarya'nın su geleceğine kazandırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dolmabahçe'de sunulan Ballıkaya projesi, uzun zamandır şehrin merakla beklediği ve su geleceği konusunda tarihi bir dönüm noktası olacak bir projeydi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA HIZLANMIŞTI

Alemdar'ın talebi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hızlanan süreçte ihalesi yapılacak 45 kilometrelik isale hattı, havzadaki suyu şehre ulaştıracak.

'SU KAYNAKLARIMIZIN GÜVENCESİ OLACAK'

Alemdar, 'Sakarya'mızın stratejik altyapı vizyonunu güçlendirecek, su yönetimi politikalarımıza uzun vadeli bir perspektif kazandıracak son derece önemli bir yatırımda saha çalışması aşamasına geldik. Küresel etkiye sahip kuraklık sorunları karşısında şehrimizin içme su kaynaklarının güvencesi olacak Ballıkaya Barajı, yarınlarımızın su ihtiyacını da kesintisiz şekilde karşılayacak. Bu entegre altyapı yatırımı sayesinde Ballıkaya Barajı'nın suyu, şehrimizin farklı bölgelerine kesintisiz ve kontrollü bir biçimde ulaştırılacak' dedi.

45 KİLOMETRELİK ÇELİK BORU HATTI:

Projenin detaylarından bahseden Başkan Alemdar şunları söyledi: 'Saha organizasyonu ve mühendislik uygulamaları kapsamında, toplam 45 kilometre uzunluğunda yüksek mukavemetli çelik boru hatlarından oluşan bir isale sistemi inşa edilecek. Bu sistem, ileri teknoloji altyapı standartları gözetilerek projelendirilmiş olup, suyun kaynaktan nihai kullanım noktalarına kadar güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde iletilmesini sağlayacak' ifadelerini kullandı.

'GELECEK NESİLLERİN EMANETİNİ EN İYİ ŞEKİLDE KORUYORUZ'

'Baraj ile Sapanca Gölü üzerindeki su kullanım baskısını azaltarak, ekolojik dengeyi koruma ve doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yönetme hedefimize de somut katkı sağlamış olacağız. Bu yönüyle projemiz, yalnızca bir altyapı yatırımı değil; aynı zamanda çevresel sorumluluğumuzun ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız emaneti koruma irademizin de bir karşılığıdır.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

'Sakarya'nın Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirlerinden biri olması için bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. İsale hatları ihale sürecini yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize ve Cumhur İttifakı il başkanlarımıza da teşekkür ederim.'

Böylelikle bir süredir ekolojik kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan kentin ve bölgenin en büyük doğal cenneti Sapanca Gölü ile diğer su kaynakları üzerindeki su baskısı azalacak.