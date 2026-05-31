Bursa'da faaliyet gösteren Rumeli camiası dernekleri, Kurban Bayramı'nın coşku ve bereketini düzenlenen bayramlaşma programında hep birlikte yaşadı.

BURSA (İGFA) - Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü Derneği'nin (NAKEM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Bursa'daki Rumeli camiasının önde gelen temsilcilerini tek bir çatı altında buluşturarak güçlü bir birlik ve beraberlik mesajına sahne oldu.

Bayramlaşmada bir konuşma yapan NAKEM Başkanı Celal Yalçın, tüm camianın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bu tür organizasyonların bağları kuvvetlendirdiğini belirten Yalçın, 'Birlik ve beraberliğimiz, bu tür köklü organizasyonlarla daha da güçleniyor. Bayramlaşmalar, toplumsal bağlarımızı ve kültürel mirasımızı çok daha sağlam bir zemine oturtmaktadır' dedi.

'BURSA EKONOMİSİ VE SOSYAL HAYATINA DEĞER KATIYORUZ'

RUMELİFED Genel Başkanı Sedat Şengül ise Kurban Bayramı'nda Rumeli camiasının bir araya gelmesinden duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Rumeli camiasının hem kültürel hem de ekonomik olarak şehrin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Şengül, şunları söyledi:

'Kültürel ve sosyal anlamda Bursa'ya zenginlik katan Rumeli camiası, geçmişten bugüne ürettiği katma değer, girişimci ruhu ve istihdama sağladığı katkılarla Bursa ekonomisi için çok önemli bir dinamiktir. Bizler sadece kültürel bağlarımızı korumakla kalmıyor, şehrimizin kalkınmasında da öncü rol oynuyoruz. Rumeli camiası büyük ve güçlü bir aile. Birlikte olduğumuzda, el ele verdiğimizde çok daha güçlüyüz. Kurban Bayramı'nın camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.'

RUMELİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA KARARLILIĞI

Etkinlikte diğer dernek başkanları da söz alarak, 'Birlikteliğimiz artarak devam edecek ve Rumeli camiasını her platformda güçlü bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz' mesajı verdiler. Konuşmaların genelinde Rumeli kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının ve yaşatılmasının hayati önemine dikkat çekilirken, bu tarz buluşmaların dayanışmayı en üst seviyeye çıkardığı ifade edildi.