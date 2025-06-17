İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, İsrail’in Gazze, İran ve Yemen’e yönelik saldırılarının İslam devletlerinin dağınıklığından kaynaklandığını belirterek, Türkiye öncülüğünde ortak savunma gücü ve İslam Birliği Teşkilatı kurulması çağrısı yaptı.MARDİN (İGFA) İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, İsrail’in Filistin, İran ve Yemen’e düzenlediği saldırıları değerlendirerek, İslam devletlerinin zulme karşı birlik olması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 9 milyonluk nüfusuyla 90 milyonluk İran’a hava gücü üstünlüğüyle saldırdığını ifade eden Akar, "İran ise yüksek teknolojili füzelerle karşılık veriyor. Ancak İslam devletleri dağınık olduğu için İsrail, ülkeleri yalnızlaştırarak zulmünü sürdürüyor. Birlik olmazsak her devlet aynı sonu yaşayabilir” dedi.

ORTAK SAVUNMA GÜCÜ ÖNERİSİ

İslam devletlerinin Türkiye liderliğinde ortak savunma gücü oluşturması gerektiğini ifade eden Akar, “Türkiye’nin KAAN, Aksungur, Hürkuş ve TB2 gibi hava savunma projelerine destek olunmalı. İslam devletleri, ortak bir bütçeyle dev bir hava gücü üretmeli. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), sekreterlik statüsünden çıkarılıp, Avrupa Birliği benzeri bir ‘İslam Devletleri Topluluğu’na dönüştürülmeli. Askeri, siyasi ve ekonomik iş birliği için acil adımlar atılmalı” önerisinde bulundu.

İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI İSTANBUL’A TAŞINSIN

Akar, ayrıca 1970’te Cidde’de kurulan İİT’nin artık dönem başkanlığı modeline geçmesi ve merkezinin İstanbul, Bağdat, Şam, Kudüs veya Mekke gibi İslam dünyasının tarihi şehirlerinden birine taşınması gerektiğini belirtti. “Avrupa Birliği gibi ekonomi, askeri, ticaret ve para birimi alanlarında dayanışmayı sağlayacak bir oluşum şart" diyen Akar, "İİT, her alanda yekvücut olursa Asya, Avrupa ve Afrika’daki Müslümanlar barış, huzur ve güvenlik içinde yaşar. Komşu devletler de bu birlikten dolayı güvende hisseder” diye konuştu.