İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, "Hakkınızı helal ediniz" diyerek partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milletvekili Beyaz, "Siyasette ülkem ve milletim diyen bir anlayışla en başından hedeflerine ve yürüyüşüne dahil olduğum İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyeliği ve İstanbul Milletvekilliği görevlerini büyük bir heyecan ve onurla yürüttüm. Bu süreçte bizimle yol yürüyüp teveccüh gösteren, başta teşkilatımızın cefakar mensupları olmak üzere tüm Milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibariyle parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Rabbime şükürler olsun ki; başınızı öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayacağım. Hakkınızı helal ediniz, benden yana helal olsun" ifadelerini kullandı.